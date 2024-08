Sorgenti Film Festival: un incontro dedicato a Michelangelo Antonioni

Arcidosso (Grosseto). Mercoledì 21 agosto il terzo appuntamento di Sorgenti Film Festival sarà dedicato al grande maestro Michelangelo Antonioni.

Ospite della serata Enrica Fico, moglie del regista, che dialogherà con Ugo Quattrini, assessore alla cultura del Comune di Arcidosso, e con l’attore e direttore artistico del Festival Andrea Muzzi. L’appuntamento è per mercoledì 21 agosto, alle 21.30, nella nuova piazza della Riconciliazione. L’evento è a ingresso gratuito.

La conversazione sul palco sarà accompagnata dalla musica della Leggera Electric Folk Band e i giovani allievi della scuola di musica Arcidosso Street Band.

Michelangelo Antonioni (Ferrara, 29 settembre 1912 – Roma, 30 luglio 2007) è stato un regista, sceneggiatore e montatore italiano, considerato tra i maggiori cineasti della storia del cinema. Durante la serata sarà scoperto il forte legame che Antonioni e la sua famiglia avevano con l’Amiata.

Sorgenti Film Festival nasce nel 2020 sotto la direzione artistica di Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi e organizza sul Monte Amiata incontri, spettacoli, proiezioni e concerti. La rassegna si pone come obiettivo principale quello di coniugare cinema e territorio. I paesaggi del Monte Amiata sono luoghi meravigliosi, ma a oggi ancora poco sfruttati dall’industria cinematografica. Il festival vuole diventare una vetrina per farli conoscere e per far avvicinare il pubblico amiatino al mondo della produzione cinematografica di qualità.

Il festival è reso possibile grazie al patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Comune di Abbadia San Salvatore, Comune di Arcidosso, Comune di Castel del Piano, Comune di Piancastagnaio Comune di Santa Fiora.