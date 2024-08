“Talk show e musica”: lo spettacolo di Paolo Hendel fa tappa in paese

Castel del Piano (Grosseto). Sabato 17 agosto il secondo appuntamento di “Sorgenti Film Festival” vedrà salire sul palco il grande attore Paolo Hendel in “Talk show e musica”, alle 21.30, in piazza Rosa Guarnieri. L’evento è a ingresso gratuito.

Paolo Hendel, l’irriverente toscanaccio, è nato a Firenze, il 2 gennaio 1952 e la sua passione per il mondo dello spettacolo è cominciata con il cabaret, quando aveva 30 anni. Il grande successo è arrivato con il personaggio Pravettoni a “Mai dire gol”.

Sorgenti Film Festival nasce nel 2020 sotto la direzione artistica di Gianmarco Nucciotti e Andrea Muzzi e organizza sul Monte Amiata incontri, spettacoli, proiezioni e concerti. La rassegna si pone come obiettivo principale quello di coniugare cinema e territorio. I paesaggi del Monte Amiata sono luoghi meravigliosi, ma a oggi ancora poco sfruttati dall’industria cinematografica. Il festival vuole diventare una vetrina per farli conoscere e per far avvicinare il pubblico amiatino al mondo della produzione cinematografica di qualità.

Il festival è reso possibile grazie al patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Comune di Castel del Piano, Comune di Abbadia San Salvatore, Comune di Arcidosso, Comune di Piancastagnaio, Comune di Santa Fiora.