Palio: garantite la trasmissione in tv e la cronaca online della manifestazione

Castel del Piano (Grosseto). Il Palio di Castel del Piano torna ad avere una copertura informativa importante che assicurerà una visibilità globale per tutti gli appassionati della manifestazione.

La messa in onda del Palio sarà infatti garantita da Canale 3 Toscana (visibile sul canale 84 del digitale e in streaming su www.canale3.tv). Canale 3 è la televisione che cura “storicamente” la cronaca video del Palio di Siena ed è specializzata professionalmente in questo tipo di eventi. Canale 3 Toscana diffonderà tutto il Palio “ciolo” a livello regionale offrendo visibilità e valore.

Contribuirà alla copertura giornalistica specifica la Gazzetta di Siena, specializzata nell’online, che dà garanzia di un’ottima copertura sui social e sul sito www.gazzettadisiena.it.

Completa, naturalmente, il sistema di informazione, l’ufficio stampa comunale che diffonderà i comunicati agli organi di informazione locale e regionale e sui social istituzionali.