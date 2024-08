Teatro, laboratori per bambini, spettacoli, musica e buon cibo: torna “Arcidò”

Arcidosso (Grosseto). “Una nuova piazza e due parole: convivenza e riconciliazione. ‘Arcidò’ potrebbe trovare la sua sintesi così e sarebbe già molto – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso –. Far nascere infatti una piazza nel 2024 è qualcosa di straordinario perché è un luogo con l’ambizione di accogliere, di far aprire lo sguardo e far incontrare le persone, di interrompere il paese ‘murato’ e vivere fuori dalle case. La abbiamo realizzata per questo e molto altro ancora tentando di darle un significato denominandola ‘della Riconciliazione’, ma aperti alle definizioni che verranno e che vorranno darle le generazioni future. ‘Arcidò’ nasce così e da qui, è un primo figlio e una forma di espressione di questa piazza che abbiamo voluto riconquistare e riqualificare”.

Dal 21 agosto “Arcidò” si aprirà come uno scrigno, offrendosi ai gusti diversi e alle diverse sensibilità, a chi ama l’ascolto e le parole o la pittura, al gioco e alla convivialità, al cinema e ai giochi. Saranno appuntamenti che si inseguono, uniti dalla diversità proprio come succede in una piazza democratica come è piazza della Riconciliazione.

“Le parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice, arcivescovo di Siena, – continua Marini – insieme a quelle di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, riempiranno la nuova piazza di significati, forse questo è il solo modo di inaugurare uno spazio pubblico, e consegneranno il testimone ai cittadini attraverso le iniziative di ‘Arcidò’”.

“I temi che vivremo con ‘Arcidò’ – commenta Ugo Pampini, assessore alla cultura e al turismo del Comune di Arcidosso – sono: la valorizzazione dei prodotti del territorio con Aperifrasca, cena e musica nelle frasche con i sapori e le tipicità dell’Amiata. ‘Sorgenti film festival’, nel parco della Riconciliazione, dedicato a Michelangiolo Antonioni. ‘I Sogni d’ora’, spazio per i bambini nel Parco del Pero con il laboratorio ‘Oh quante cose vedrai’ con le mongolfiere del Dr. Seuss, i ‘Mistery Game’ con Luca Tebaldi e il circo Palacinca, i Giochi di strada di GGG e al Castello Aldobrandesco con ‘Happiness’ di Rasoterra Circus. Grandi perle del percorso il concerto di Fabio Concato, il Meditation Concerto all’alba sul Monte Labbro, il raduno itinerante delle Bande”.

Il 23 agosto a sera, come è tradizione, la processione dell’Incoronata raccoglierà tutta la popolazione con la sacra effige della Madonna delle Grazie e in onore della Madre ci sarà il concerto della soprano Beatrice Caterino. La sera del 23 agosto il Castello Aldobrandesco aprirà in notturna al pubblico.

La mostra d’arte di Antonella Lombardi accompagnerà tutto “Arcidò” a partire dal 23 agosto.

Due eventi travalicano “Arcidò” e caratterizzeranno il mese di agosto arcidossino. Sono due spettacoli promossi per affetto e ricordo. Simone Cristicchi in concerto, in onore di Gonippo Bramerini, e l’Ensemble Symphony Orchestra con il concerto “Alla scoperta di Morricone”, dedicato allo scomparso Adriano Crescenzi.

“Arcidò” è promossa e organizzata dal Comune di Arcidosso grazie alla Pro Loco di Arcidosso e ai Cantinieri, Centro commerciale naturale Arcidosso in vetrina, libreria Soffiasogni, l’associazione Chissà Dove e Marcia del Capercio con il sostegno di Enel Green Power, Coop Unione amiatina e Distretto biologico del Montecucco, principali partner dell’iniziativa insieme a tantissime altre aziende e attività del territorio.

Il programma

Mercoledì 21 agosto:

ore 18 – “Il Gioco del Tempo”, mostra d’arte di Antonella Lambardi, inaugurazione al Castello Aldobrandesco. Presentazione di Claudia Cinquemani;

ore 18.30 – Inaugurazione in piazza della Riconciliazione di “ Convivenza e Riconciliazione”. Dialogo tra Augusto Paolo Lojudice, Cardinale e Arcivescovo di Siena, ed Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana. Modera Alessandra Sardoni giornalista;

dalle ore 19.30 – Aperifrasca, cena itinerante nelle frasche lungo le vie del centro storico con ticket*. Percorso enogastronomico a tappe tra i sapori tipici dell’Amiata e degustazioni di vino biologico del Montecucco. Evento in collaborazione tra cantinieri e Pro Loco;

ore 21.30 – “Sorgenti Film Festival” al Parco della Riconciliazione. “Il maestro Michelangelo Antonioni”, talk show con Enrica Fico. Animato dalle canzoni dei Leggera Electric Folk Band, accompagnati dai bambini della scuola di musica della Arcidosso Street Band. Ingresso gratuito.

Giovedì 22 agosto – “Sogni d’ora”:

ore 17.30 – Laboratorio “Oh quante cose vedrai”, al Parco del Pero. Decoriamo Arcidosso con le mongolfiere del DR. Seuss. Bambini/e dai 4 anni accompagnati da un genitore e dai 7 anni in autonomia, a cura di Soffiasogni / Chissàdove;

dalle ore 19.30 – Aperifrasca, cena itinerante nelle frasche lungo le vie del centro storico con ticket*. Percorso enogastronomico a tappe tra i sapori tipici dell’Amiata e degustazioni di vino biologico del Montecucco. Evento in collaborazione tra cantinieri e Pro Loco;

ore 21.30 – Fabio Concato in concerto nel Parco della Riconciliazione, ingresso gratuito.

Venerdì 23 agosto – “Sogni d’ora”:

ore 16.30 – “Mistery game” con Luca Tebaldi al Parco del Pero. Lente d’ingrandimento e abiti da detective sono pronti?

Per risolvere il caso c’è bisogno di te! Per bambini/e dagli 8 anni;

ore 18.30 – Il circo Palacinca di Chien Barbu Mal Rasè, duo di clown al Parco del Pero. Per tutte le età, a cura di Soffiasogni / Chissàdove;

dalle ore 19.30 – Aperifrasca, cena itinerante nelle frasche lungo le vie del centro storico con ticket*. Percorso enogastronomico a tappe tra i sapori tipici dell’Amiata e degustazioni di vino biologico del Montecucco. Evento in collaborazione tra cantinieri e Pro Loco;

ore 21.00 – L’Incoronata. Processione della sacra effige della Madonna delle Grazie accompagnata dalla banda La Castigliana. Partenza dalla chiesa della Madonna incoronata. Benedizione sul sagrato della chiesa. A seguire, in onore della Madre, concerto del soprano Beatrice Caterino, accompagnato dal pianista Marco Inchingolo;

dalle 21.00 alle 23.00 – Apertura notturna di Castello Aldobrandesco, Maco e Galleria Museo Artereastra Museo delle Emozioni (prenotazione necessaria al 366.7472612 o all’indirizzo e-mil locoarcidosso@yahoo.it), Museo etnografico La Casa dei Secchi e dei Triachi (senza prenotazione).

Sabato 22 agosto – Sogni d’ora:

ore 11.30 – Giochi di strada di GGG al Parco del Pero. Per tutti i piccoli di popolli amanti dei libri e desiderosi di mettersi alla prova con enigmi, ricerche, indovinelli e prove buffe e bislacche. Per bambini/e dai 7 anni, a cura di Soffiasogni / Chissàdove;

dalle ore 14.30 – Marcia del Capercio 49^ edizione;

ore 18.30 – Happiness di Rasoterra Circo, duo comico acrobatico di strada al Castello Aldobrandesco, per tutte le età,

a cura di Soffiasogni / Chissàdove;

dalle ore 19.30 aperifrasca, cena itinerante nelle frasche lungo le vie del centro storico con ticket*. Percorso enogastronomico a tappe tra i sapori tipici dell'Amiata e degustazioni di vino biologico del Montecucco. Evento in collaborazione tra cantinieri e Pro Loco;

dalle ore 22.30 – Musica nelle frasche;

ore 19.30 – Baro Drom in piazzetta dell’Orologio;

ore 20.00 – I Cardellini del Fontanino e Pennati pe’ cantà lungo le vie del paese;

ore 22.00 .- Meneguinnes in piazzetta dei Ferri;

ore 23.30 – Mamalover – History of music;

dalle 21.00 alle 23.00 – Apertura notturna di Castello Aldobrandesco, Maco e della Galleria Museo Artereastra Museo delle Emozioni (prenotazione necessaria al 366.7472612 o locoarcidosso@yahoo.it), Museo etnografico La Casa dei Secchi e dei Triachi (senza prenotazione).

Domenica 25 agosto:

ore 6.00 – Meditation concerto all’alba sul Monte Labbro, con Mirko Mariottini, al clarinetto e clarinetto basso, e Carlo Bellucci, al contrabbasso;

dalle ore 15.00 – Raduno di bande in corso Toscana. In occasione del bicentenario della fondazione della banda folkloristica “Per rallegrar le genti”, a cura di Arcidosso Street Band, Filarmonica La Castigliana di Castiglione d’Orcia, Filarmonica La Samba di Torrita di Siena e Arcidosso StreetBand. Programma: ore 15, ritrovo al Nido di fate, ore 15.30 sfilata per le vie del paese, dalle ore 18 concerto davanti al palazzo comunale, dalle 18.30 tombola dalla terrazza del palazzo comunale;

ore 20.00 – Apericena al Nido di fate.

Venerdì 30 agosto, alle ore 21.30, Simone Cristicchi in concerto al Parco della riconciliazione. Ingresso gratuito. Spettacolo interamente offerto dall’artista in ricordo dell’amico Gonippo Bramerini

Sabato 31 agosto, alle 21.30, “Alla scoperta di Morricone”, concerto dedicato ad Adriano Crescenzi dall’ Ensemble Symphony Orchestra in Parco della riconciliazione, ingresso gratuito

*Aperifrasca: il ticket da € 20.00 comprende calice, porta calice, vino del distretto biologico Montecucco, antipasto misto, assaggio di due primi, assaggio di due secondi e dolce

Informazioni

Ufficio informazioni turistiche via D. Lazzeretti presso il Nido di Fate – Arcidosso – Tel. +39.366.7472612, e-mail locoarcidosso@yahoo.it..

Gli spettacoli e i laboratori “Sogni d’ora” sono gratuiti con prenotazione obbligatoria ai numeri 347.0143348 (Sara) e 348.5640409 (Emanuela), anche su WhatsApp.