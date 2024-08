Dibattiti, libri, teatro, musica e buon cibo: torna la festa del Forum Cittadini del Mondo

Santa Fiora (Grosseto). Sabato 10 e domenica 11 agosto, a Marroneto di Santa Fiora, alla Piana del Riccio, ci sarà la festa del Forum Cittadini del Mondo “Raniero Amarugi”.

“Sarà l’edizione conclusiva dal momento che il suo ideatore (e creatore del Forum) Maurizio Buzzani ci ha lasciato il marzo scorso e quindi non avrebbe più senso continuare – si legge in una nota degli organizzatori -. Vogliamo però onorare la memoria di Raniero e Maurizio con un programma che, anche quest’anno, sarà ricco di incontri, con un’attenzione particolare ai temi che più ci stanno a cuore, cioè quello delle politiche migratorie e quello delle riforme costituzionali. E poi presentazione di libri, teatro, musica e buona cucina. Inizio alle ore 10 di sabato, partendo da un affettuoso ricordo di Maurizio per poi dare il via ai dibattiti. Vi aspettiamo numerosi al fresco dei castagni”.