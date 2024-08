Wellness, natura ed arte: torna la Festa della Luna

Salaiola (Grosseto). Sabato 10 e domenica 11 agosto torna un appuntamento molto atteso nel borgo naturalistico di Salaiola, sul Monte Amiata: la ventunesima edizione della Festa della Luna porterà nelle piazzette, nei vicoli e nei giardini tante iniziative all’insegna del wellness, del contatto con la natura, dell’arte.

Il programma

Il primo appuntamento sarà sabato 10 agosto, alle 17, con l’intervista al dottor Paolo Giordo, neurologo, omeopata e fitoterapeuta, dal titolo “Ritorno alla natura. Dialogo sulla fitoterapia”, nella quale lo specialista grossetano dialogherà con la giornalista Fabiola Favilli sulle potenzialità terapeutiche delle comuni specie vegetali presenti sull’Amiata.

Contemporaneamente e fino alle 20, nell’Area Benessere, si potranno sperimentare vari trattamenti olistici e fare shopping al mercatino di prodotti di artigianato, editoria ed hobbistica.

Alle 19.30, solo su prenotazione al 338.4972533, sarà possibile degustare una pizza d’autore al punto ristorazione.

Alle 21.30, Andrea Sirtori condurrà un laboratorio di Drum Circle.

Domenica 12 agosto inizia alle 8.45 l’escursione in bici Lunaticamiata, in collaborazione con Amiata e-bike (per informazioni e prenotazioni contattare Ludovico, al numero 339.5635355), ed alle 10 si terrà il Cerchio sciamanico con Stefania Toti.

Dalle 11 sarà aperto il mercatino e saranno prenotabili sessioni di trattamenti olistici nell’Area Benessere; inoltre, la giornata sarà animata da laboratori, workshop ed intrattenimento.

Sarà possibile pranzare e cenare al punto ristoro; la festa terminerà con il concerto del gruppo TarantuCore, danze e melodie della terra.