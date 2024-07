“Poetry slam a corte”: sfida tra poeti all’ombra del castello

Cinigiano (Grosseto). Sabato 27 luglio, alle 21.30, nella piazza del castello del borgo medievale di Porrona, arriva “Poetry slam a corte”, la sfida tra poeti per la prima volta in Maremma.

L’evento si inserisce nel cartellone estivo dell’amministrazione comunale di Cinigiano ed è organizzato e promosso insieme all’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps e il collettivo Clorofilla Poetry.

Il “Poetry Slam” è una sfida a colpi di versi tra poeti e poetesse e rientra nella disciplina della poesia performativa, vale a dire l’unione tra la scrittura in versi e un’altra forma d’arte quale il teatro, la musica, il comedy, la danza o la giocoleria.

Clorofilla Poetry è il collettivo di poesia performativa, con base a Prato, che organizza “Poetry Slam” validi per il campionato nazionale Lips (Lega italiana poetry slam), e ha presentato una delle tre finali regionali del campionato a Guasticce (Livorno). Il collettivo promuove anche iniziative di riqualificazione del territorio pratese in collaborazione con la pittrice Laura Balla.

L’associazione Nuovo Teatro Cinigiano Aps dal 2023 gestisce il teatro comunale di Cinigiano e lavora sul territorio proponendo spettacoli originali, concerti musicali ed eventi artistici per le strade del paese. Apre le porte al panorama artistico della penisola prestando particolare attenzione a tutte le forme d’arte contemporanea avendo come obiettivo la rivalutazione artistica del territorio di Cinigiano. L’associazione è capitanata da Andrea Lanzini, classe 1983, originario di Grosseto e laureato in storia del teatro al Dams di Firenze. Lanzini è autore ed attore di molti spettacoli portati sulle scene di tutta Italia ma è anche poeta e drammaturgo.

Il castello di Porrona si presenta come scenario perfetto per la sfida tra poeti che si svolge nella piazza antistante al castello e vede coinvolti alcuni nomi noti che compongono il panorama della poesia performativa toscana ed emiliana: Simone Faraghi, Chiara Gedressi, Andrea Mitri, Alice Sgroi e Cristiano Benci.

Presentano l’evento, ad ingresso gratuito, Alessio Spetale ed Erica Fiesoli, fondatori del collettivo Clorofilla Poetry, mentre a decretare il miglior poeta è una giuria popolare scelta casualmente tra gli spettatori.

Infine, per soddisfare e dissetare il palato del pubblico, il Comitato festeggiamenti Castel Porrona allestisce nell’area dell’evento un punto food and beverage.