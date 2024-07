“La Toscana in miniatura”: al via la mostra di modelli tridimensionali di carta

Santa Fiora (Grosseto). Apre le porte ai visitatori venerdì 26 luglio, alle 17, la mostra “La Toscana in miniatura” di Carlo Alberto Torlai, allestita nella sala del Popolo di Palazzo Sforza Cesarini, in piazza Garibaldi, a Santa Fiora.

In esposizione 40 modelli tridimensionali di miniarchitetture di carta create dall’artista, che rappresentano palazzi storici, chiese, piazze, monumenti della Toscana. Tra queste Palazzo Sforza Cesarini di Santa Fiora (nella foto).

Nell’occasione sarà esposto anche un tridimensionale della piazza Garibaldi, realizzato dai bambini delle scuole elementari di Santa Fiora.

Carlo Alberto Torlai è un artista romano formatosi alla facoltà di architettura della sua città, dove ha vissuto intensamente i fermenti culturali ed artistici dei primi anni ’70. Dapprima si è avvicinato all’arte povera utilizzando vecchi tessuti, legno di recupero, cordami e lamine metalliche. In un secondo tempo ha iniziato ad usare il colore in maniera esplosiva ed informale su supporti resi materici da impasti a base di gesso, colla e sabbie, dando così una tridimensionalità all’opera pittorica. Ha sempre coltivato l’interesse per la fotografia, specialmente quella in bianco e nero, di cui curava personalmente la stampa.

Nell’Ottanta inizia la sua attività di grafico, che gli permette di ampliare il campo delle arti visive. L’acquisto fortuito in un mercatino inglese di un piccolo modello architettonico della Basilica di San Pietro, da ritagliare e montare, lo spinge a cimentarsi in questa direzione, che da alcuni anni lo vede impegnato in maniera preponderante, tanto da aver realizzato circa 500 mini-architetture in carta, che non solo rappresentano singoli edifici, ma soprattutto complesse piazze dei più significativi centri storici italiani. Ha esposto i suoi lavori in molti paesi amiatini. I modelli sono stati per diversi anni in mostra permanente all’interno della cinquecentesca Villa Sforzesca di Castell’Azzara.

Orari di apertura della mostra a Santa Fiora: tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Ingresso libero.

Informazioni: cell. 329.3132636