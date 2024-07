Torna il Clazz Festival: sarà dedicato ad Adriano Crescenzi e Gonippo Bramerini

Arcidosso (Grosseto). Partono venerdì 19 luglio i concerti al pubblico della settima edizione di Clazz – International music festival, con il sottotitolo “The intersection of classical and jazz”, che per dieci giorni animerà Arcidosso con le sue esibizioni, le master class e le prove d’autore. Quest’anno la rassegna commemora due noti concittadini, scomparsi recentemente e che hanno dato un fondamentale contribuito alla nascita ed alla crescita della manifestazione: Adriano Crescenzi e Gonippo Bramerini.

Altra importante novità di questa edizione è la collaborazione con la comunità di Merigar, dove il 26 luglio si terrà un concerto all’interno del Tempio della Grande Contemplazione (Gompa), dal titolo “Melosphere”, che nelle parole del maestro Helmut Lipsky, co-fondatore del festival, “è l’universo dei linguaggi musicale senza frontiere, è lo spazio dove classica, jazz, tango, rock, le musica latina e tzigana, musica antica o contemporanea si connettono per creare un vibrante e d eclettico suono, strutturato da elementi programmatici e narrativi”.

Intanto, sono già arrivati i 25 giovani artisti, provenienti da 8 Paesi (Italia, Usa, Canada, Malaysia, Portorico, Bulgaria, Germania, Cina) che si cimenteranno in contaminazioni artistiche tra jazz e classica sotto la guida di autorevoli maestri di fama internazionale, tra clarinetti, flauti, violini, viole, pianoforti, batterie, percussioni, vocalismi e composizioni. I lori accordi già si sentono girando per le vie del borgo medievale, dove l’amministrazione ha messo a disposizione vari locali per eseguire le prove e le lezioni. Quest’anno poi il festival ospita anche una piacevole rentrée, con 5 ex studenti delle passate edizioni che suoneranno in compagnia dei nuovi talenti.

Questa piacevole avventura, che porta ad Arcidosso una carovana di oltre 50 persone, tra artisti, tecnici e staff organizzativo, è diretta da Matt Pickart, violinista, violista e professore statunitense, che afferma: “Questo angolo di paradiso è perfetto per sperimentare la creatività e l’inspirazione, è un luogo veramente interessante per lo sviluppo della musica: la natura, l’architettura e la cultura che si percepiscono sono un potente stimolo per un artista. Ci tengo a ringraziare il sindaco, l’amministrazione comunale, la Proloco ed i tanti amici arcidossini che in questi anni ci hanno sostenuto ed accolto in maniera encomiabile, ma su tutti mi preme ricordare il ruolo dell’assessore Sabrina Melani, senza la quale questo festival non si sarebbe mai potuto organizzare”.

“Il programma di quest’anno – conclude il direttore artistico – cerca di puntare sulla creazione estemporanea, infatti tra gli special guest vorrei ricordare la presenza di Lukas Ligeti (figlio del compositore György Ligeti, considerato uno dei più grandi del XX secolo e conosciuto al grande pubblico per le colonne sonore dei film di Kubrick come ‘2001: Odissea nello spazio’, ‘Shining’, ‘Eyes wide shut’, ndr) che terrà un workshop sull’improvvisazione, insieme alla pianista svizzera Esther Flückiger e che si esibiranno insieme agli studenti del corso il 22 luglio al Teatro degli Unanimi”.

Il programma

19 luglio – Ore 21.30, nella chiesa di San Leonardo

Showcase “Astri nascenti”

20 luglio – Ore 21.30, al teatro degli Unanimi

Una serata di musica folk

22 luglio – Ore 21.30, al teatro degli Unanimi

“Listen now”, feat. Lukas Ligeti e Ester Fluckiger

23 luglio – Ore 21.30, al teatro degli Unanimi

Concerto feat. Cinzia Monari e Paolo Mari (in ricordo di Adriano Crescenzi)

24 luglio – Ore 21.30, al Wish Pub

Jazz Jam (dedicato a Pippo Bramerini)

26 luglio – Ore 18.00, al Gompa di Merigar

Melosphere a Merigar

27 luglio – Ore 16.00, al teatro degli Unanimi

Showcase “Astri nascenti”

27 luglio – Ore 21.30, al teatro degli Unanimi

Professori e studenti di Clazz 2024 feat. con ex studenti di Clazz

28 luglio – Ore 18.00, al Nido di fate

Gran finale, concerto dell’orchestra

Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Per informazioni e contatti: info@clazzmusicfestival.com

https://www.clazzmusicfestival.com/

https://www.facebook.com/clazzmusicfestival/