Castel del Piano (Grosseto). Un cartellone ricco di eventi, quello organizzato dal Comune di Castel del Piano in collaborazione con le associazioni del territorio. Tantissimi gli appuntamenti in programma, dalle presentazioni di libri ai concerti musicali, dalla gastronomia di qualità ai trekking alla scoperta delle bellezze del territorio.

Ci saranno laboratori creativi per bambini, il cinema all’aperto, il 4 agosto l’importante ritorno di Notizie dall’Amiata, lo spettacolo di Paolo Hendel, le feste delle Contrade fino ad arrivare all’8 settembre con l’evento, forse, più atteso: il Palio di Castel del Piano.

“Un calendario ricco e variegato – afferma il sindaco di Castel del Piano, Cinzia Pieraccini – pensato per tutta la cittadinanza e per i turisti che sceglieranno il nostro territorio come meta delle proprie vacanze. Sono molto contenta e ho voluto fortemente il ritorno di Notizie dall’Amiata, l’evento organizzato da Mariolina Camilleri (figlia dello scrittore) e la giornalista Alessandra Sandroni, che porterà a Castel del Piano importanti personalità della politica e della cultura italiana”.

Il programma

Ma ecco tutto il programma dell’estate a Castel del Piano

Luglio

Giovedì 18 luglio:

ore 17.30 – Parco del Tennis – A cura della Pro Loco laboratorio creativo per bambini;

ore 18.30 – Piazza Madonna “ Autori in piazza” – Presentazione del libro “Umane traiettorie, percorsi dentro di sé e oltre sé”, di Luisa Patta, a cura di Libreria Sognalibro;

Dal 18 al 21 luglio:

ore 19 – Piazza Carducci – A cura della Contrada Monumento, Festa della birra.

20 luglio:

ore 18.30 – Piazza Madonna – “ Autori in piazza” – P resentazione del libro “Elementare, Watson!”, di Eugenio Radin, a cura di Libreria Sognalibro.

ore 10 – Piazza della Rimembranza – Terramare presenta “Vini Amiata” con canyoning e trekking.

25 luglio, Parco del Tennis:

ore 17.30, a cura della Proloco laboratorio creativo per bambini;

ore 21, a cura della Proloco “Cineciolum”.

Dal 26 al 28 luglio:

ore 19 – Parco di Montenero, a cura della Pro Loco Montenero d’Orcia “ Birragustando”;

28 luglio:

ore 8.30, a cura della Pro Loco trekking con Mario Malinverno;

trekking con Mario Malinverno; ore 9 – Piazza Garibaldi, mercatino dell’antiquariato.

Dal 31 luglio al 4 agosto:

Parco dei Cigni, a cura dell’associazione La Gora Gora, garden musica, street food, intrattenimento.

Agosto

Feste titolari delle contrade:

Contrada Borgo mercoledì 2 agosto;

Contrada Poggio martedì 8 agosto;

Contrada Storte domenica 15 agosto;

Contrada Monumento martedì 29 agosto.

Primo agosto – Parco del Tennis:

ore 17.30, a cura della Pro Loco laboratorio creativo per bambini;

ore 21, a cura della Proloco “Cineciolum”.

4 agosto:

ore 18.30 – Piazza Bellavista – Notizie dall’Amiata.

7 agosto:

ore 19 – Piazza Bellavista, a cura della Contrada Poggio “ Canta che ti passa”.

8 agosto – Parco del Tennis:

ore 17.30, a cura della Pro Loco laboratorio creativo per bambini;

ore 21, a cura della Proloco “Cineciolum”.

9 agosto:

ore 21 – Piazza Garibaldi,Cardellini del Fontanino in concerto.

10 agosto:

ore 18 – Gara podistica Castel del Piano al tramonto;

ore 21 – Piazza Garibaldi, concerto della Leggera Electric Folk Band.

11 agosto:

ore 8.30, a cura della Pro Loco trekking;

13 agosto:

ore 21.00 – Piazza Garibaldi, concerto de I Donkey.

14 agosto:

ore 21.30 – Piazza Madonna, concerto di mezz’agosto a cura della Filarmonica G. Rossini. A mezzanotte Levata del sole a cura della Contrada Borgo.

15 agosto:

ore 21.30 – Piazza Garibaldi, concerto “ Voci fuori dal coro”.

Dal 16 al 18 agosto:

piazza Garibaldi, “ A tutta pasta!”. A cura della Contrada Storte.

17 agosto:

ore 21 – “Sorgenti Film Festival”, spettacolo di Paolo Hendel.

20 agosto:

ore 21 – Piazza Garibaldi, Dilettando.

21 agosto:

ore 21 – Piazza Garibaldi, concerto Mix Oro.

23-24 agosto:

ore 19 – Piazza Colonna, a cura della Contrada Poggio, la Festa del baccalà.

24 agosto:

Notte bianca.

25 agosto:

ore 9 – Piazza Garibaldi, mercatino dell’antiquariato.

30 agosto:

ore 18.30 – Palazzo comunale “ Aspettando il palio” – Cerimonia della bandiere;

Settembre

Primo settembre:

ore 11.30 presentazione del palio.

2 settembre:

ore 21- Viale V. Veneto, giochi d’un tempo della Contrada Monumento, con tiro alla fune.

3 settembre:

ore 21 – P iazza Garibaldi, g iochi d’un tempo della Contrada le storte con la corsa degli insaccati.

4 settembre:

ore 21 – Piazza Bellavista, g iochi d’un tempo della Contrada Poggio con la pentolaccia;

5 settembre:

ore 21 – Piazza Vegni, g iochi d’un tempo della Contrada Borgo con il palo della cuccagna;

6 settembre:

ore 15.30 batterie di selezione, a seguire assegnazione dei cavalli che parteciperanno al palio;

ore 20.30 cene nelle contrade.

7 settembre:

ore 16, corse di cavalli memorial Gastone Pioli

ore 19, provaccia del Palio;

8 settembre:

ore 11 corteo storico per le vie del paese e sbandierata delle contrade;

ore 18 palio di Castel del Piano.

9 settembre:

Tradizionale delle merci e del bestiame.

29 settembre: