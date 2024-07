Santa Fiora ospita l’Orchestra dei ragazzi: in programma uno stage con concerti finali

Santa Fiora (Grosseto). Sono i più giovani protagonisti del festival internazionale Santa Fiora in Musica. I musicisti e le musiciste dell’Orchestra dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole hanno dagli 11 ai 17 anni ma, nonostante la giovane età, hanno già raggiunto traguardi internazionali, come dimostrano i tanti premi e riconoscimenti ricevuti.

I giovani musicisti saranno ospiti del paese amiatino dal 15 al 20 luglio, dove svolgeranno uno stage per orchestra e formazioni da camera, con prove al mattino e al pomeriggio per preparare due concerti, in programma il 19 luglio al Teatro Camilleri e il 20 luglio all’auditorium della Peschiera, entrambi alle 21.15.

L’Orchestra dei ragazzi è formata dagli allievi dei corsi di base della Scuola di musica di Fiesole ed è una delle realtà di formazione musicale più importanti a livello internazionale. I ragazzi che studiano archi, fiati, percussioni, tastiere sono per lo più adolescenti e vivono l’essere parte dell’Orchestra come un momento fondamentale della loro crescita.

“Suonare in un’orchestra significa imparare a stare insieme, saper dialogare con gli altri, lavorare per uno scopo comune. Per questo nell’orchestra nascono amicizie. È davvero emozionante assistere anche solo a una loro prova per vedere quanto questi giovanissimi musicisti siano rapiti da ciò che stanno suonando“, spiega Antonino Siringo, direttore docente dell’Orchestra dei ragazzi.

La Scuola di Fiesole è una delle maggiori istituzioni musicali a livello internazionale. È stata fondata nel 1974 da Piero Farulli, violista del Quartetto italiano, che ha da subito sottolineato il valore sociale della musica nell’impostazione della Scuola. Tutt’ora la Scuola partecipa a iniziative di solidarietà, organizza corsi di musica gratuiti nei quartieri più difficili, insegnando ai ragazzi come le note e le melodie rendono tutti migliori.

I più di 40 allievi che soggiorneranno a Santa Fiora si esibiranno il 19 luglio in un concerto cameristico e il 20 luglio in un concerto sinfonico. Due appuntamenti musicali che di fatto inaugurano la ricca programmazione del festival internazionale Santa Fiora in Musica, che quest’anno e alla XXV edizione

“La Fondazione Santa Fiora Cultura è onorata di ospitare questi giovani musicisti e aver iniziato così la collaborazione con un’istituzione prestigiosa come la Scuola di musica di Fiesole. Fin dalla sua nascita il festival internazionale Santa Fiora in Musica ha dato molta importanza alla formazione e alla didattica musicale. Anche quest’anno, oltre a offrire a santafioresi e turisti concerti e spettacoli di altissimo livello, il festival propone corsi e masterclass con docenti di rilievo internazionale, a cui è possibile ancora iscriversi” spiega Marianna Pizzetti, vice presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura.

“Accogliere l’Orchestra dei ragazzi della Scuola di musica di Fiesole a Santa Fiora è per noi motivo di grande orgoglio – commenta Serena Balducci, assessora alla cultura e al turismo di Santa Fiora – Spero che vedere questi giovani talenti all’opera sia di ispirazione anche per i ragazzi della nostra comunità. Al tempo stesso con il festival offriamo agli studenti della Scuola di musica di Fiesole la possibilità di fare una bella esperienza assistendo a due spettacoli. La musica ha il potere di unire le persone e siamo felici che Santa Fiora possa essere il palcoscenico di un’esperienza formativa così emozionante, con l’auspicio che diventi un appuntamento fisso nelle prossime edizioni“.