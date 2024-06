Un’estate tutta da vivere a Santa Fiora: il programma completo degli eventi

Santa Fiora (Grosseto). La musica sarà la grande protagonista dell’estate a Santa Fiora con il festival “Santa Fiora in Musica” che quest’anno giunge alla 25? edizione, un traguardo importante che viene celebrato con un ricco programma di concerti gratuiti, dedicati al “Ritorno” dei musicisti che negli anni si sono esibiti nei meravigliosi palcoscenici naturali e artistici di Santa Fiora.

Tra i protagonisti di questa edizione il trombettista e compositore Paolo Fresu, che si esibirà sabato 27 luglio in “Heroes”, un omaggio a David Bowie. Lo farà in compagnia di un cast stellare, con i ritorni al festival di Petra Magoni e Christian Meyer con Filippo Vignato, Francesco Diodati, Francesco Ponticelli.

Il 27 agosto sarà a Santa Fiora Peppe Servillo in “Pensieri e parole”, omaggio a Lucio Battisti, con Fabrizio Bosso alla tromba, il sassofonista Javier Girotto, Rita Marcotulli al pianoforte, Furio di Castri al contrabbasso e Mattia Barbieri alla batteria.

Al tango di Astor Piazzolla sarà invece dedicata la serata del 13 agosto con l’Ensemble Hyperion in “Livin’Tango”.

Il programma del festival e il cartellone di tutti gli eventi estivi, da giugno a settembre, sono stati presentati dal Comune e dalla Fondazione Santa Fiora Cultura, nel corso della conferenza stampa, che si è tenuta nel palazzo della Provincia.

“Santa Fiora è uno dei borghi più vivi e vivaci della provincia di Grosseto – afferma il sindaco Federico Balocchi – per il numero e la varietà di iniziative culturali che vengono organizzate durante tutto l’anno grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni e delle attività commerciali. Nel tempo l’impegno del Comune è stato quello di comunicare in modo coerente tutta questa ricchezza e di ampliare ulteriormente l’offerta culturale, con progetti di altissimo livello, che riproponiamo puntualmente quest’anno nel nostro cartellone estivo: mi riferisco non solo al festival Santa Fiora in Musica, ma anche a Notizie dall’Amiata e a La Piazza letteraria, due format di successo che portano a Santa Fiora personalità della cultura italiana, scrittori, intellettuali, politici e volti noti del mondo dello spettacolo.”

“Accanto ai grandi eventi – sottolinea Serena Balducci, assessore alla cultura e al turismo – ci sono diverse proposte, di varia natura, per chi ama lo sport e le escursioni, per gli appassionati di enogastronomia, per le famiglie con bambini e per i giovani, ma anche per chi desidera fare un’esperienza particolare durante la vacanza a Santa Fiora. Ci sono gli eventi legati alla tradizione, che confermano la nostra attenzione alle radici e alla storia del borgo, ed eventi più recenti, che richiamano migliaia di visitatori, come la Notte bianca il 17 agosto, preceduta il 16 agosto dal Fierone di San Rocco, appuntamenti sempre molto partecipati. È un cartellone che contribuirà a promuovere al meglio Santa Fiora e a rafforzarne la vocazione turistica.”

Roberta Pieri, presidente di Fondazione Santa Fiora Cultura, sottolinea l’importanza di questa edizione del festival “Santa Fiora in Musica”: “Il festival che sta per cominciare sarà un’edizione speciale – spiega Roberta Pieri – perché ‘Santa Fiora in Musica’ quest’anno compie 25 anni. Per festeggiare questo importante traguardo proponiamo un ricco programma di concerti gratuiti, dedicati al ‘Ritorno’ dei musicisti che negli anni si sono esibiti nei meravigliosi palcoscenici naturali e artistici di Santa Fiora. Molti di questi artisti oggi ricoprono incarichi prestigiosi in orchestre e teatri in tutto il mondo, a dimostrazione di come il festival internazionale ‘Santa Fiora in Musica’ da sempre offra musica di alto livello, in modo inclusivo e aperto a tutti. Proprio per questo, anche in questa edizione continuano i corsi di alta formazione musicale rivolti pure ai giovanissimi. In più, oltre ai concerti, proporremo balletti, performance, contributi fotografici, video, perché a Santa Fiora la cultura non va in vacanza, ma rende più interessanti e divertenti le vacanze dei santafioresi e dei tanti turisti, ormai affezionati al nostro festival”.

Il programma

Ma ecco tutto il programma dell’estate a Santa Fiora:

sabato 29 giugno, a partire dalle 10.00 a Santa Fiora, XIX motoraduno , Motoclub Santa Fiora;

a partire dalle 10.00 a Santa Fiora, , Motoclub Santa Fiora; domenica 30 giugno, alle 10.30, a Santa Fiora le visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria; santafioraturismo@gmail.com);

alle 10.30, a Santa Fiora le alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria; santafioraturismo@gmail.com); domenica 7 luglio. dalle 7 alle 16, a Santa Fiora Gran fondo del Cinabro a cura di Mtb Santa Fiora . A partire dalle 8.30 estemporanea di pittura , a cura di Pro Loco e Contrada di Santa Fiora . Alle 10.30, a Santa Fiora visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com);

dalle 7 alle 16, a Santa Fiora a cura di Mtb Santa Fiora A partire dalle 8.30 , a cura di Pro Loco e Contrada di Santa Fiora Alle 10.30, a Santa Fiora visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com); martedì 16 luglio , alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, recital con Alessandro Carbonare, al clarinetto, e Monaldo Braconi, al pianoforte, per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, recital con Alessandro Carbonare, al clarinetto, e Monaldo Braconi, al pianoforte, per il festival internazionale Santa Fiora in Musica; mercoledì 17 luglio , alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora “ Come si scrive un’opera di Puccini” con Domenico Poccia al pianoforte, per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora “ festival internazionale Santa Fiora in Musica; venerdì 19 luglio, a partire dalle 19, alla Piana del Riccio di Marroneto, Festa della Birra Marroneto 100%;

a partire dalle 19, alla Piana del Riccio di venerdì 19 luglio , alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, concerto cameristico dell’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Fiesole per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, concerto cameristico dell’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Fiesole per il sabato 20 luglio , alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, concerto sinfonico dell’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Fiesole, per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, concerto sinfonico dell’Orchestra dei Ragazzi della Scuola di Fiesole, per il domenica 21 luglio, alle 10.30, a Santa Fiora, visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com) Dalle 17.00, nel centro storico di Santa Fiora raduno di cori “I Borghi cantano la storia”;

alle 10.30, a Santa Fiora, visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com) Dalle 17.00, nel centro storico di Santa Fiora raduno di cori “I Borghi cantano la storia”; dal 22 al 27 luglio i Camp dell’Empoli allo stadio comunale di Santa Fiora;

i Camp dell’Empoli allo stadio comunale di Santa Fiora; dal 22 al 26 luglio e dal 29 luglio al 2 agosto al convento della SS Trinità di Selva “Convent Summer Camp”, a cura dell’associazione AccogliAmiata Aps;

al convento della SS Trinità di Selva “Convent Summer Camp”, a cura dell’associazione AccogliAmiata Aps; venerdì 26 luglio, sabato 27 luglio e domenica 28 luglio, nel centro storico di Santa Fiora, “Tre giorni in Contea”;

nel centro storico di Santa Fiora, “Tre giorni in Contea”; sabato 27 luglio, alle 21.00 a Santa Fiora, il Palio delle Sante, a cura della Contrada Santa Fiora;

alle 21.00 a Santa Fiora, il Palio delle Sante, a cura della Contrada Santa Fiora; sabato 27 luglio, alle 21.15 all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora Paolo Fresu in “Heroes”, omaggio a David Bowie, per il festival Internazionale Santa Fiora in Musica;

alle 21.15 all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora Paolo Fresu in “Heroes”, omaggio a David Bowie, per il festival Internazionale Santa Fiora in Musica; domenica 28 luglio, a partire dalle 9:, in piazza Garibaldi a Santa Fiora Torneo dei Castelli a cura della Compagnia Arcieri di Santa Fiora. Alle 10.30 a Santa Fiora visite guidate gratuite alla galleriaaAlta della sorgente (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com);

a partire dalle 9:, in piazza Garibaldi a Santa Fiora Torneo dei Castelli a cura della Compagnia Arcieri di Santa Fiora. Alle 10.30 a Santa Fiora visite guidate gratuite alla galleriaaAlta della sorgente (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com); lunedì 29 luglio per tutta la giornata a Santa Fiora Festa patronale e fiera;

per tutta la giornata a Santa Fiora Festa patronale e fiera; venerdì 2 agosto , a partire dalle 19, alla Piana del Riccio di Marroneto, “Marroneto a tutta trippa, Marroneto 100%”; Alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, concerto dell’Orchestra giovanile Musicampus Val D’Orcia per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, a partire dalle 19, alla Piana del Riccio di Marroneto, “Marroneto a tutta trippa, Marroneto 100%”; Alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, concerto dell’Orchestra giovanile Musicampus Val D’Orcia per il festival internazionale Santa Fiora in Musica; sabato 3 agosto, alle 19, all’auditorium della Peschiera Santa Fiora, Notizie dall’Amiata;

alle 19, all’auditorium della Peschiera Santa Fiora, Notizie dall’Amiata; dal 4 al 18 agosto in piazza Garibaldi a Santa Fiora “La Piazza letteraria”;

in piazza Garibaldi a Santa Fiora “La Piazza letteraria”; domenica 4 agosto alle 9, a Selva, il “Giro delle Fonti”, a cura dell’Associazione culturale per la Selva;

alle 9, a Selva, il “Giro delle Fonti”, a cura dell’Associazione culturale per la Selva; lunedì 5 agosto , a partire dalle 18.30, alla Peschiera e alla chiesa della Madonna delle Nevi di Santa Fiora, “Festa della Madonna delle Nevi”;

, a partire dalle 18.30, alla Peschiera e alla chiesa della Madonna delle Nevi di Santa Fiora, “Festa della Madonna delle Nevi”; mercoledì 7 agosto, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera, Santa Fiora Blue Dolls, La musica italiana in trio: frizzante revival di tutte le più popolari canzoni italiane dagli anni ’30, agli anni ’60, ’70 e ’80, per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

alle 21.15, all’auditorium della Peschiera, Santa Fiora Blue Dolls, La musica italiana in trio: frizzante revival di tutte le più popolari canzoni italiane dagli anni ’30, agli anni ’60, ’70 e ’80, per il festival internazionale Santa Fiora in Musica; mercoledì 7 e giovedì 8 agosto, a partire dalle 9, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità;

a partire dalle 9, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità; da venerdì 9 agosto a domenica 18 agosto (a partire dalle 19), allo stadio comunale di Santa Fiora, la Sagra dell’Acquacotta, a cura dell’Intercomunale;

(a partire dalle 19), allo stadio comunale di Santa Fiora, la Sagra dell’Acquacotta, a cura dell’Intercomunale; venerdì 9 agosto , alle 21.15, al convento della SS Trinità di Selva, “Cosa sono le nuvole”, tributo a Modugno per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, al convento della SS Trinità di Selva, “Cosa sono le nuvole”, tributo a Modugno per il sabato 10 agosto (a partire dalle 10) e domenica 11 agosto alla Piana del Riccio di Marroneto “Raniero con noi”, a cura dell’associazione Rosso di Sera;

alla Piana del Riccio di Marroneto “Raniero con noi”, a cura dell’associazione Rosso di Sera; sabato 10 agosto , alle 21.15, in piazza del Borgo a Santa Fiora, concerto della corale Padre Corrado Vestri – Omaggio a Renato Carosone per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, in piazza del Borgo a Santa Fiora, concerto della corale Padre Corrado Vestri – Omaggio a Renato Carosone per il festival internazionale Santa Fiora in Musica; domenica 11 agosto , al Parco delle Bagnore per l’intera giornata “Ridere, voce del verbo nonostante tutto”, II edizione, Insieme per il Meyer;

, al Parco delle Bagnore per l’intera giornata “Ridere, voce del verbo nonostante tutto”, II edizione, Insieme per il Meyer; da domenica 11 agosto a sabato 17 agosto Amiata Rural Design Week – Prima edizione. Apertura delle mostre e dei percorsi creativi, workshop, conferenze e laboratori;

Amiata Rural Design Week – Prima edizione. Apertura delle mostre e dei percorsi creativi, workshop, conferenze e laboratori; martedì 13 e mercoledì 14 agosto, a partire dalle 9, a Santa Fiora in piazza Garibaldi il Mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità;

a partire dalle 9, a Santa Fiora in piazza Garibaldi il Mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità; martedì 13 agosto, mercoledì 14 e giovedì 15 agosto a Selva la Sagra della cipolla della Selva (a partire dalle 19);

a Selva la Sagra della cipolla della Selva (a partire dalle 19); martedì 13 agosto, alle 21.15 Hyperion Tango – Livin’ Tango, all’auditorium della Peschiera per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

alle 21.15 Hyperion Tango – Livin’ Tango, all’auditorium della Peschiera per il festival internazionale Santa Fiora in Musica; mercoledì 14 agosto e giovedì 15 agosto alla Piana del Riccio di Marroneto la Festa dell’Assunta, Marroneto 100% (a partire dalle 16);

alla Piana del Riccio di Marroneto la Festa dell’Assunta, Marroneto 100% (a partire dalle 16); Giovedì 15 agosto , alle 18, a Santa Fiora la tombola, a cura dello Sci Club;

, alle 18, a Santa Fiora la tombola, a cura dello Sci Club; giovedì 15 agosto, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora il concerto di Ferragosto della Filarmonica G. Pozzi per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora il concerto di Ferragosto della Filarmonica G. Pozzi per il venerdì 16 agosto a Santa Fiora per tutta la giornata la Fiera di San Rocco;

a Santa Fiora per tutta la giornata la Fiera di San Rocco; sabato 17 agosto , dalle 17, a Santa Fiora la Notte bianca;

, dalle 17, a Santa Fiora la Notte bianca; domenica 18 agosto , alle 20, a Santa Fiora, “A tavola con gli Sforza”, a cura della Pro Loco di Santa Fiora;

, alle 20, a Santa Fiora, “A tavola con gli Sforza”, a cura della Pro Loco di Santa Fiora; mercoledì 21 e giovedì 22 agosto, a partire dalle 9, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, il Mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità;

a partire dalle 9, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, il Mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità; venerdì 23 agosto , alle 21.15, all’auditorium della Peschiera, Santa Fiora Gomalan Brass – Aida…tutto d’un fiato. Come non l’avete mai vista! per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera, Santa Fiora Gomalan Brass – Aida…tutto d’un fiato. Come non l’avete mai vista! per il sabato 24 agosto, dalle 16.30 a Santa Fiora il Volo della capra, a cura della Contrada Santa Fiora;

dalle 16.30 a Santa Fiora il Volo della capra, a cura della Contrada Santa Fiora; sabato 24 agosto alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, recital con Esteban Batallan per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

alle 21.15, al Teatro Andrea Camilleri di Santa Fiora, recital con Esteban Batallan per il domenica 25 agosto a Selva festa patronale, a cura dell’associazione culturale per la Selva;

a Selva festa patronale, a cura dell’associazione culturale per la Selva; martedì 27 agosto , alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora “Pensieri e parole” – Omaggio a Lucio Battisti per il festival internazionale Santa Fiora in Musica;

, alle 21.15, all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora “Pensieri e parole” – Omaggio a Lucio Battisti per il venerdì 30 e sabato 31 agosto a partire dalle 9, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi il Mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità;

a partire dalle 9, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi il Mercatino delle eccellenze locali del Monte Amiata. Una vetrina di produttori e prodotti di qualità; domenica 8 settembre , per tutta la giornata a Bagnolo la festa patronale;

, per tutta la giornata a Bagnolo la festa patronale; domenica 8 settembre , alle 10.30, a Santa Fiora le visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com);

, alle 10.30, a Santa Fiora le visite guidate gratuite alla galleria alta della sorgente di Santa Fiora (prenotazione obbligatoria: santafioraturismo@gmail.com); domenica 22 settembre a Santa Fiora la rassegna di cori InCantiamo Santa Fiora;

a Santa Fiora la rassegna di cori InCantiamo Santa Fiora; domenica 29 settembre a Santa Fiora la Festa di San Michele, a cura della Pro Loco.

Per informazioni: e-mail info@santafioraturismo@gmail.com – cell. 371.6219625