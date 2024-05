“Colora Santa Fiora”: aperte le iscrizioni al concorso di pittura estemporanea

Santa Fiora (Grosseto). Con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, la Contrada di Santa Fiora, la Proloco e il Comune organizzano un’intera giornata dedicata all’arte pittorica, con la terza edizione di pittura estemporanea “Colora Santa Fiora”, che si svolgerà il 7 luglio nel borgo amiatino.

Un vero e proprio concorso d’arte in cui i candidati, che potranno essere pittori professionisti e amatoriali, dovranno realizzare, nella giornata di domenica 7 luglio, a Santa Fiora, un’opera estemporanea sul tema “Santa Fiora e i suoi scorci“, utilizzando la tecnica preferita. Gli artisti potranno scegliere qualsiasi zona del paese per creare il dipinto e avranno la possibilità di esporre anche alcune loro opere precedentemente realizzate.

Iscrizioni

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi a partire dal 5 giugno ed entro e non oltre il 30 giugno, inviando una mail a paola.bucci60@gmail.com oppure a info@santafioraturismo.it; in alternativa telefonare all’ufficio turistico, al 371.6219625, oppure a Paola Bucci, al 328.9043256.

Il costo di iscrizione è di 15 euro. I candidati dovranno presentarsi dalle 8.30 alle 9.30 di domenica 7 luglio alla segreteria dell’evento in piazza Garibaldi a Santa Fiora, per timbrare i supporti pittorici su cui realizzeranno l’opera e dovranno essere in possesso di tutto il materiale necessario. La gara inizierà alle 9.30 e terminerà alle 17 con la consegna dei lavori alla segreteria in piazza Garibaldi. L’opera dovrà essere munita di attaccaglie per l’esposizione. La cornice è consigliata, ma non obbligatoria.

Premi

Una commissione esperta in campo artistico decreterà i vincitori, ai quali saranno assegnati premi in denaro: 400 euro al primo classificato; 250 euro al secondo e 150 euro al terzo classificato.

La premiazione avrà luogo in piazza Garibaldi alle 18.

Una sezione del concorso sarà dedicata ai bambini e ai ragazzi fino a 14 anni: in questo caso l’iscrizione è gratuita e al primo classificato sarà assegnato come premio un buono da 50 euro spendibile alla cartolibreria di Santa Fiora e saranno consegnati gadget a tutti i partecipanti. Anche in questo caso le iscrizioni dovranno pervenire entro il 30 giugno.