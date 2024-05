“Frammenti di storia recente di una comunità al lavoro”: ecco il video dedicato alle attività commerciali del paese

Castel del Piano (Grosseto). Sabato 11 maggio, a Palazzo Nerucci, a Castel del Piano, alle 16 (ed in replica giovedì 16 alle 21), l’associazione Imberciadori presenta il video “Frammenti di storia recente di una comunità al lavoro”, da un’idea di Claudio Franci.

Il video

Il video, prendendo lo spunto dalla “Società dei Falegnami”, sorta nel 1805, simbolo della laboriosità imprenditoriale del paese, traccia l’evoluzione di alcune delle principali attività economiche di Castel del Piano attraverso le interviste ad alcuni dei protagonisti di questa evoluzione, raccolte anche in una pubblicazione che si affianca al video.

Le interviste raccolte da Claudio Franci, con la collaborazione di Maurizio Pellegrini, ai titolari o ai soci di dodici attività , pur nella consapevolezza che molti altri casi sarebbero potuti rientrare a pieno titolo nella ricerca, permettono di ricostruire le profonde trasformazioni che hanno caratterizzato la comunità di Castel del Piano dal dopoguerra ad oggi ed offrono uno spaccato molto significativo dei grandi passi in avanti compiuti sino ad oggi.

Gli intervistati sono tutti imprenditori molto conosciuti, ma leggendo la pubblicazione ed ancor più visionando il video, ci si sorprende delle storie e delle vicissitudini che ne hanno accompagnato lo sviluppo e che ricostruiscono un quadro di sicuro interesse anche per quanti già li conoscono Un appuntamento da non perdere per chi voglia approfondire una parte significativa della storia economica e sociale del comune amiatino.

La visione dei video, realizzato e montato da Gaia Magnani, è aperta a tutti coloro che vorranno partecipare all’una o all’altra proiezione.