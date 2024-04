“Every brilliant thing”: lo spettacolo di Filippo Nigro chiude la stagione teatrale

Santa Fiora (Grosseto). “Le cose per cui vale la pena vivere” è questo il sottotitolo dello spettacolo “Every brilliant thing”, che andrà in scena sabato 20 aprile, alle 21, al teatro “Andrea Camilleri” di Santa Fiora.

La brillante performance di Filippo Nigro, che è anche regista dell’opera insieme a Fabrizio Arcuri, chiuderà una stagione teatrale, quella della “Ripartenza”, che ha portato sul palco santafiorese molti artisti italiani: da Drusilla Foer a Marco Baliani, a Lucrezia Lante della Rovere. Per arrivare a Domenico Iannacone e concludere proprio con Filippo Nigro. Sono questi solo alcuni dei protagonisti del cartellone del teatro “Camilleri”, che ha riscosso grande successo tra il pubblico, come hanno dimostrato le tante serate sold out.

La programmazione del teatro “Camilleri”, curata dal direttore artistico Roberto Nicorelli, ha saputo coniugare rappresentazioni teatrali più impegnate a spettacoli di compagnie locali, mantenendo sempre alto il livello artistico e il valore della proposta culturale. Prova ne è stato anche l’ultimo appuntamento del “Camilleri”, “Non trova pace”, un libero adattamento di “Le Fenicie” di Euripide, portato in scena dalla compagnia Controscena, un gruppo teatrale locale che ha dimostrato come la drammaturgia antica abbia ancora molto da dire (e da dare) al pubblico, che pure in questa occasione ha riempito tutta la sala.

Lo spettacolo

La stagione della “Ripartenza”, chiamata così perché è la prima dopo la chiusura per la pandemia, si concluderà con “Every brilliant thing”, spettacolo che è in programma anche al Piccolo di Milano, uno dei teatri più importanti nel panorama internazionale.

Il testo, scritto nel 2013 da Duncan Macmillan assieme a Johnny Donahoe, ha anche vinto il premio nazionale Franco Enriquez 2022, a dimostrazione dello spessore di questo divertente spettacolo.

«Finiamo con una vera perla della drammaturgia contemporanea – spiega Roberto Nicorelli, direttore artistico del teatro “Andrea Camilleri” -. Filippo Nigro in “Every brilliant thing” porta in scena degli spunti di riflessione che via via entrano nella nostra testa come un tarlo e ci fanno domandare quali siano le cose per cui valga la pena vivere. Uno spettacolo in cui gli stessi spettatori prendono parte attiva rivestendo alcuni ruoli».

I biglietti si possono acquistare online su www.ticketone.it, oppure direttamente in teatro, in via San Rocco 13, a Santa Fiora, il giorno dello spettacolo.