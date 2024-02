“Di fogge e vessilli”: una giornata studio sulle rievocazioni storiche e sul Palio

Castel del Piano (Grosseto). “Di fogge e vessilli”, questo il titolo dell’iniziativa promossa dalla Consulta delle Contrade in collaborazione con il Comune di Castel del Piano ed in programma per sabato 3 febbraio, dalle 9.30, al Teatro amiatino.

Una giornata studio che sarà l’occasione per approfondire le caratteristiche delle rievocazioni storiche, con un’attenzione particolare per il corteo storico del Palio di Castel del Piano: dalla storia in cui affondano le radici le contrade, agli usi e costumi della prima metà del 1400, fino ad un focus, anche tecnico, sulle bandiere.

Il programma

La mattinata si aprirà, dopo i saluti istituzionali, con gli interventi di inquadramento storico a cura di Vinicio Serino, antropologo dell’Istituto di studi politici “Giorgio Galli”m e di Marco Farmeschi, storico; proseguirà con lo slot dedicato agli abiti e agli accessori, nel quale interverranno due membri del Comitato regionale per le rievocazioni storiche della Toscana: Roberta Benini, presidente, e Sandro Poli, referente per la provincia di Grosseto, e un rappresentante del Magistrato delle Contrade di Piancastagnaio.

Nel pomeriggio sarà la volta di Alessandro Benassai, otto volte campione italiano di sbandierata e anche lui membro del comitato regionale, che farà un excursus storico-culturale sulle bandiere e sulle tecniche di utilizzo.

Partecipazione libera.