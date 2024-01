Teatro d’inverno tra i borghi toscani

I suggestivi borghi amiatini di Arcidosso e Castel Del Piano si preparano ad accogliere una serie di appuntamenti teatrali che porteranno calore ed emozione nelle fredde giornate invernali.

A partire da sabato 27 gennaio, il Teatro degli Unanimi di Arcidosso e il Teatro Amiatino di Castel del Piano ospiteranno sul palcoscenico una rassegna professionistica di spettacoli coinvolgenti offrendo al pubblico un’esperienza culturale interessante per quasi tutti i fine settimana fino a venerdì 5 aprile 2024.

La variegata programmazione si propone di esplorare una vasta gamma di temi e generi tra classici, opere contemporanee e commedie brillanti al fine di soddisfare i diversi gusti e sensibilità.

Il programma

Sabato 27 Gennaio ore 21.00 – Arcidosso Teatro degli Unanimi

E se domani…canto d’amore

Di Maria Cassi

Con Maria Cassi e Leonardo Brizzi

Produzione Compagnia Maria Cassi – Teatro del Sale, Firenze

Venerdì 2 Febbraio ore 10.00 e ore 21.00 – Castel Del Piano Teatro Amiatino

Lettera a Eichmann

Da “Noi figli di Eichmann” di G. Anders

Adattamento, regia e voce Marco Di Costanzo

Produzione Teatro dell’Elce

Con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione CR Firenze, Comune di Firenze

Sabato 17 Febbraio ore 21.00 – Castel Del Piano Teatro Amiatino

Massimo Venturiello – La Prima indagine di Montalbano

Di Andrea Camilleri

Tastiere Alessandro Greggia – produzione Officina Teatrale

Sabato 24 Febbraio ore 21.00 – Arcidosso Teatro degli Unanimi

Le opere complete di William Shakespeare in 90 minuti (versione abbreviata)

Di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield

Traduzione Andrea Buzzi

Regia e interpretazione Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli

Produzione La Macchina del Suono / Tieffe Teatro Milano

Sabato 9 marzo ore 21.00 – Castel Del Piano Teatro Amiatino

Katia Beni e Benedetta Giuntini – Diritti o Rovesci… ma pari!

Di Katia Beni, Benedetta Giuntini

Produzione Teatri d’Imbarco

Sabato 23 marzo ore 21.00 – Arcidosso Teatro degli Unanimi

Ascanio Celestini – Rumba. L’asino e il bue del presepe di San Francesco nel parcheggio del supermercato

Di Ascanio Celestini

Musica Gianluca Casadei

Produzione Fabbrica srl, Fondazione Musica per Roma, Comitato Greccio 2023, Teatro Carcano Milano distribuzione Mismaonda

Venerdì 5 aprile ore 21.00 – Arcidosso Teatro degli Unanimi

Arlecchino servitore del prodotto interno lordo

Secondo testo della trilogia del Desiderio

Testo e regia Filippo Renda

Con Filippo Renda, Antonio Fazzini, Margherita Galli, Vieri Raddi

Produzione Il Teatro delle Donne

La magia del teatro si fonderà con l’atmosfera dei borghi medievali creando un’esperienza che supera la semplice fruizione artistica. I suggestivi scorci delle vie acciottolate, le mura antiche che raccontano secoli di storia e il calore dell’accoglienza toscana si uniranno alla piacevolezza delle emozioni teatrali.

Ogni appuntamento sarà un’opportunità per immergersi nella cultura e nell’arte, per condividere momenti di gioia e riflessione e per incontrare talentuosi artisti lasciandosi trasportare dalla forza delle loro interpretazioni.