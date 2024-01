“Venere nemica”: tutto esaurito per lo spettacolo di Drusilla Foer

Santa Fiora (Grosseto). La “Stagione della Ripartenza”, questo il titolo della programmazione 2023/2024 del Teatro Camilleri di Santa Fiora, sta per arrivare al suo clou.

Martedì 23 gennaio salirà sul palco la spumeggiante Drusilla Foer con la sua commedia più che brillante: “Venere nemica“. I posti per questo spettacolo sono tutti esauriti, ma è ancora possibile acquistare i biglietti per le altre performance, tutte di altissimo livello.

Venerdì 2 febbraio, infatti, andrà in scena “Che ci faccio qui…in scena”, una pièce di Domenico Iannacone che, da buon giornalista d’inchiesta, presenta uno spettacolo di riflessione e denuncia.

A seguire un “gigante” del teatro italiano, Marco Baliani, sarà in scena nel teatro che fu caro ad Andrea Camilleri. Domenica 25 febbraio, alle 18, presenterà “Kohlhaas”, la storia di un sopruso ambientato nel ‘500 tedesco ma che, non per questo, è meno contemporanea o interessante.

Marzo, invece, sarà un mese tutto al femminile al Camilleri.

Si parte con “Le donne di Malamore”, un testo scritto da Concita De Gregorio e delicatamente interpretato da Lucrezia Lante della Rovere, che sabato 9 marzo porterà sul palco amiatino storie di donne più o meno sopravvissute.

Il 23 marzo sarà il turno della Compagnia Controscena. “Non trova pace” è il loro libero adattamento di “Le Fenicie” di Euripide, un’opera contro la guerra che si ispira al passato per aiutare a comprendere meglio il presente.

La programmazione del Camilleri, curata dal direttore artistico Roberto Nicorelli, si concluderà sabato 20 aprile con Filippo Nigro e il suo “Every brilliant thing (le cose per cui vale la pena vivere)”, spettacolo vincitore del premio nazionale Franco Enriquez 2022, un racconto autobiografico scandito da liste di cose “per cui vale la pena vivere”. Per ridere, o almeno sorridere, di manie e debolezze umane.

Tutti i biglietti sono in vendita online. Si possono comprare sul sito ticketone.it, basta digitare: “Stagione ripartenza” e compare il cartellone del Teatro Andrea Camilleri, che è situato in via San Rocco 13, a Santa Fiora. Gli spettacoli inizieranno alle 21, tranne quello di domenica 25 febbraio, che comincerà alle 18.