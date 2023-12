Stagione teatrale, al via la vendita dei biglietti: come acquistarli

Santa Fiora (Grosseto). Grande successo per la campagna abbonamenti del Teatro Camilleri di Santa Fiora. La “Stagione della ripartenza”, questo il titolo della nuova programmazione, ha già assegnato metà dei posti disponibili ad abbonati vecchi e nuovi. Le altre poltrone in platea sono disponibili per chi vuole acquistare i singoli biglietti, che al momento sono in vendita solo online.

I biglietti

Si possono comprare sul sito ticketone.it, basta digitare “Stagione ripartenza” e compare il ricco cartellone del teatro comunale santafiorese, situato in via San Rocco 13 e dedicato ad Andrea Camilleri, cittadino onorario e per tanti anni ospite del paese amiatino.

La programmazione, curata dal direttore artistico Roberto Nicorelli, propone sia spettacoli interpretati da compagnie locali, come il laboratorio teatrale “Ridi pagliaccio” o il “Gruppo Controscena”, sia performance di artisti famosi, come Drusilla Foer, Lucrezia Lante della Rovere, Domenico Iannacone, Marco Baliani e Filippo Nigro.

Per ogni spettacolo è possibile anche scegliere il posto dove sedersi. Il costo varia da 10 a 20 euro, più i diritti di prevendita. Gli spettacoli iniziano tutti alle 21, tranne quello di domenica 25 febbraio, che comincia alle 18.

Ecco tutti gli spettacoli del Teatro Camilleri che si possono acquistare su www.ticketone.it:

“Dove vai tutta nuda?” – Laboratorio “Ridi Pagliaccio”, sabato 13 gennaio;

“Venere nemica” – Drusilla Foer, martedì 23 gennaio;

“Che ci faccio qui” – Domenico Iannacone, venerdì 2 febbraio;

“Kohlhaas” – Marco Baliani, domenica 25 febbraio;

“Le donne di Malamore” – Lucrezia Lante della Rovere, sabato 9 marzo;

“Non trova pace” – Compagnia Controscena, sabato 23 marzo;

“Every brilliant thing” – Filippo Nigro, sabato 20 aprile.

Per ulteriori informazioni: cell. 353.4588492, e-mail santafioracultura@gmail.com