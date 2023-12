Record di abbonamenti per la stagione teatrale: ecco i prossimi appuntamenti

Santa Fiora (Grosseto). È andata oltre le più rosee aspettative la campagna abbonamenti alla stagione teatrale 2023 -2024 del Comune di Santa Fiora con il record raggiunto dei 106 abbonamenti venduti.

Il commento del sindaco

Il sindaco Federico Balocchi sottolinea il valore di questo risultato ed esprime soddisfazione. “Sono felice di annunciare questo successo, – afferma il sindaco Federico Balocchi – se rapportiamo il dato a quello dell’ultima stagione teatrale in cui ne erano stati venduti 75, che già era un risultato ragguardevole, aver raggiunto i 106 abbonamenti è un incremento davvero rilevante per un teatro piccolo come il nostro, che conta in tutto 208 posti. E abbiamo stabilito un limite massimo alla vendita per lasciare spazio adeguato anche ai singoli biglietti, altrimenti il numero sarebbe aumentato ulteriormente. Questo risultato è motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione comunale per diverse ragioni: prima di tutto perché è un chiaro segnale di gradimento degli spettacoli inseriti in cartellone. Del resto, quella di Santa Fiora è una stagione teatrale con nomi che non hanno nulla da invidiare ai più noti palcoscenici nazionali e con spettacoli delle compagnie professionali che non sono replicati in zona. Questo rende il cartellone interessante e attrattivo non solo per i cittadini residenti, ma anche per la popolazione dei comuni limitrofi”.

“Il numero crescente di abbonamenti venduti rivela inoltre un altro elemento: ovvero che c’è tanta voglia di tornare a teatro. – prosegue il sindaco Balocchi – L’abbiamo chiamata ‘la stagione della ripartenza’, dopo l’interruzione legata alla pandemia, e la risposta dei cittadini è la prova che si è creata negli anni una connessione sempre più forte tra la comunità e il teatro. Sentiamo la responsabilità di continuare a coltivare nel tempo questo legame speciale. Ringrazio la Fondazione Santa Fiora Cultura, il suo consiglio e i collaboratori, nonché il direttore artistico Roberto Nicorelli per il lavoro che stanno portando avanti.”

Gli spettacoli

La stagione teatrale ha aperto con lo spettacolo “Chi è causa del suo male”, a cura del “Gruppo senza sipario” lo scorso 10 dicembre.

Il prossimo appuntamento con la stagione teatrale è ad anno nuovo, sabato 13 gennaio, con lo spettacolo dal titolo “Dove vai tutta nuda?” del laboratorio Ridi Pagliaccio.

Martedì 23 gennaio è la volta di Drusilla Foer in “Venere nemica”, mentre, il 2 febbraio, Domenico Iannacone presenta “Che ci faccio qui…in scena”.

La stagione teatrale prosegue, quindi, il 25 febbraio con Marco Baliani in Kohlhaas.

Il 9 marzo Lucrezia Lante della Rovere porta in scena a Santa Fiora “Le donne di Malamore”; il 23 marzo la compagnia controscena propone “Non trova pace”.

Ultimo appuntamento il 20 aprile con Filippo Nigro in “Every brilliant thing (Le cose per cui vale la pena vivere)”.

Informazioni sui biglietti: cell. 353.4588492 – Pagina Facebook: Fondazione Santa Fiora Cultura