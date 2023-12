Il Natale accende il paese: un mese di eventi per celebrare le festività

Santa Fiora (Grosseto). Tornano nel segno della tradizione le festività natalizie nel borgo di Santa Fiora, con iniziative attesissime, come la Fiaccolata del 30 dicembre, durante la quale ogni anno migliaia di turisti affollano le vie del centro storico, la magia del presepe vivente il 27 dicembre, i concerti, il torneo di panforte, la festa in piazza del 31 dicembre per salutare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno. E il 6 gennaio la Befana che a Santa Fiora è ancora una festa molto sentita.

“Santa Fiora ha un patrimonio di storia, di bellezza e di tradizioni da preservare e tramandare che la rendono speciale e giocano un ruolo fondamentale dal punto di vista dell’attrazione dei turisti nel nostro borgo – afferma Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al turismo di Santa Fiora –. Il Natale è uno dei periodi dell’anno in cui queste tradizioni rivivono in un clima festoso. Ringrazio tutti i volontari delle associazioni locali che ogni anno si impegnano per rendere possibile tutto questo”.

Il programma

Ma ecco il programma completo delle festività natalizie: