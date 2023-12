Prodotti tipici, escursioni e canti popolari: in paese arriva il “Loggione”

Castel de Piano (Grosseto). Il ponte dell’8 dicembre quest’anno sull’Amiata regalerà un’occasione in più agli amanti della cucina locale, del buon vino, dei canti popolari e delle escursioni nella natura. Dal 7 al 9 dicembre, in piazza Colonna, nel centro storico di Castel del Piano, la Contrada Poggio ha organizzato un evento in cui si potrà trovare tutto questo.

Si tratta della prima edizione di “Loggione” (il nome arriva dal loggiato cinquecentesco di Palazzo Nerucci, la struttura gentilizia del ‘500 che si affaccia proprio su piazza Colonna), che si presenta con un programma molto interessante. Nella cornice di piazza Colonna, infatti, si potranno assaggiare vino ed olio del territorio grazie ad alcuni produttori locali che hanno accolto l’invito della contrada. All’interno della sede della Contrada Poggio, invece, si troverà il punto ristoro.

Dal 7 al 9 dicembre sarà possibile cenare con un menù fisso assaggiando i vini dei produttori amiatini, mentre ogni sera ci sarà musica con i gruppi della tradizione canora amiatina e maremmana: il 7 dicembre i “Pennati pe’ Canta’”, l’8 dicembre i “Cardellini del Fontanino” e il 9 dicembre “Il Coro degli Etruschi”.

L’8 dicembre sarà la giornata più piena di eventi. Chi vorrà, la mattina potrà scegliere di partecipare a una delle tre escursioni in programma: una a piedi e una in e-bike, dirette alla Fungoamiata per una degustazione di prodotti dell’azienda, oppure una visita guidata del centro storico di Castel del Piano, in collaborazione con l’associazione Imberciadori.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare la Contrada Poggio su Facebook o ai numeri 346.0412340 (Luca) e 368.7275214 (Federico).