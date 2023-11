“Vivi Santa Fiora”, torna il concorso fotografico: ecco come partecipare

Santa Fiora (Grosseto). Il Comune di Santa Fiora ha indetto un contest fotografico per realizzare il calendario degli eventi del 2024. Per partecipare le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 24 del 5 dicembre 2023.

Il concorso

L’iniziativa è aperta a tutti i fotografi, professionisti o amatoriali, ed ha la finalità di comunicare la bellezza dei paesaggi, come della cultura, della storia e della tradizione popolare del territorio del comune di Santa Fiora, cogliendone le mille sfumature e raccontandone l’essenza ed i valori.

Il materiale fotografico da presentare per il concorso dovrà essere in formato digitale A4 (297×210) con almeno 300 dpi. Il formato delle foto deve essere orizzontale, in modo da essere proporzionato con la copertina. Le foto potranno essere in bianco e nero oppure a colori. È possibile partecipare con un massimo di tre foto per autore.

Le immagini inviate verranno raccolte in un album dedicato sulla pagina Instagram del Comune e pubblicate in forma anonima, per consentire la visione e la votazione. La foto vincitrice, che sarà utilizzata come copertina, sarà quella che totalizzerà il maggior numero di “like” su Instagram.

Il materiale fotografico, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte, nonché il modulo di liberatoria nell’ipotesi di fotografia scattata a persona riconoscibile e/o minorenne, dovrà essere inoltrato secondo una delle seguenti modalità: per mail all’indirizzo fotofiora@comune.santafiora.gr.it (si precisa che i file dovranno essere inoltrati in formato compresso zip o rar); consegna a mano su supporto cd-rom o chiavetta usb, all’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Fiora, in piazza Garibaldi n. 25, a Santa Fiora, negli orari di apertura al pubblico; spedizione con raccomandata a.r., cd-rom o chiavetta usb, all’indirizzo “Comune di Santa Fiora, Piazza Garibaldi n. 25, 58037 Santa Fiora (Gr)”.

Il plico contenente in materiale fotografico, qualsiasi sia la modalità di presentazione, dovrà riportare la seguente dicitura “Calendario eventi 2024: Vivi Santa Fiora contest fotografico “. Il file digitale contenente l’immagine fotografica dovrà essere nominato con lo stesso titolo riportato nella scheda di partecipazione.

Tutta la documentazione è consultabile al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/c053022/po/mostra_news.php?id=413&area=H&fbclid=IwAR2_WN_mMoqILz8RDFXcca8qWZ-g5ePpxKc0__zWLSLc4-ewf1W3MGnmfQo

La domanda di partecipazione ed il disciplinare sono disponibili anche allo Sportello Comune Amico (al primo piano del palazzo comunale, dalle 10 alle 13, dal lunedì al sabato, telefono n. 0564.965327).

Foto Marco Nicolai contest Vivi Santa Fiora 2017