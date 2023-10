Castagne, vin brulè, cantine aperte, musica: un weekend ricco di eventi sull’Amiata

Amiata (Grosseto). Caldarroste, vin brulè, cantine aperte, piatti della tradizione e ancora concerti live, musica itinerante e animazione. I sapori della tavola amiatina salgono in cattedra e trasformano questo fine settimana in giorni di grande festa. Molti gli eventi in programma, tante e tra loro diverse le iniziative. Non solo dunque luoghi dove mangiare e assaggiare i piatti della tradizione, ma le feste sono anche l’occasione per fare attività all’aria aperta, visite ai musei e ai mercatini, escursioni e tante altre attività.

Qui, in questa montagna al centro dello Stivale, un tempo vulcano e oggi promontorio unico per la sua natura e per i vasti ambienti incontaminati, la castagna rappresenta il passato, presente e futuro. Le popolazioni che abitano i paesi alle pendici del Monte Amiata vivono la raccolta del pregiato frutto come un rito. Non è un caso, dunque, che nel periodo autunnale siano molti i paesi montani che celebrano il pregiato frutto con feste, concerti e sagre. Oltre alla castagna, nel fine settimana dal 13 al 15 ottobre, protagonisti sono gli squisiti funghi del Monte Amiata e gli altri prodotti della montagna.

Il programma

Ecco gli eventi in programma.

Ad Abbadia San Salvatore continua fino al 15 ottobre la “Festa d’Autunno”. Nel borgo medievale protagonista è la castagna, prodotto principe di questo spaccato di montagna. I vicoli del paese si colorano d’autunno e a rendere l’atmosfera ancora più calda e accogliente sono gli stand gastronomici dei terzieri (Borgo, Fabbri, Maggiore), del rione Convento e della Pro Loco, dove degustare caldarroste, zuppe e altri piatti tipici. Le graziose piazzette del centro storico ospitano concerti, mentre le vie principali originali mercatini. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico Pro Loco di Abbadia San Salvatore, al numero (+39) 0577.770361

Dal 13 al 15 e dal 20 al 22 ottobre, ad Arcidosso torna “La castagna in festa”. Tra le più longeve feste d’autunno del Monte Amiata, l’evento arcidossino quest’anno è alla sua 37esima edizione. Diciannove cantine aperte più lo stand gastronomico all’interno del nuovo spazio “Nido di Fate”, in via Tibet, faranno da cornice a una festa in grado di richiamare migliaia di visitatori ogni sera. Per maggiori informazioni è possibile contattare la Pro Loco di Arcidosso al numero (+39) 366.747.2612.

Doppio appuntamento anche a Bagnolo (ne comune di Santa Fiora), dove il 14 e 15 e il 21 e il 22 ottobre torna la storica “Sagra del fungo amiatino”. Giunta alla 47esima edizione, lo stand gastronomico della sagra autunnale offre la possibilità di gustare piatti tipici a base di funghi, il tutto accompagnato da spettacoli musicali e alternato ad attività outdoor organizzate grazie alla collaborazione di guide ambientali del territorio. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico di Santa Fiora al numero (+39) 371.621.9625.

A Santa Fiora sabato 14 e domenica 15 è in programma “Santa Fiora autentica”, una due giorni di visite gratuite con guide turistiche. Sabato 14 alle 10 e alle 15 e domenica 15 ottobre alle 15. Per informazioni è possibile contattare l’ufficio turistico di Santa Fiora (+39) 371.6219625.

Sempre dal 13 al 15 ottobre è festa anche nella frazione di Cana (nel comune di Roccalbegna,) dove si celebra la “Biondina”: così è chiamata la caldarrosta, alludendo al colore che assume dopo essere stata cotta nei tipici bracieri. Non solo le castagne saranno protagoniste di questa due giorni, ma anche i funghi, il tipico biscotto salato (presidio Slow Food di Roccalbegna) e il castagnaccio. Inoltre, saranno aperte le cantine del paese, dove si potranno degustare i vini locali.

Ecco il collegamento al sito di Ambito per scoprire il cartellone degli eventi autunnali: https://myamiataexperience.com/cartellone-degli-eventi-autunno-2023/