Nuove fonti per il centro studi David Lazzaretti: la Fratellanza Giurisdavidica cede il proprio archivio

Arcidosso (Grosseto). La Fratellanza Giurisdavidica, nella persona del suo segretario Mauro Chiappini, in esecuzione della deliberazione assunta ad unanimità da parte dei suoi membri, ha deciso di concedere in comodato d’uso all’amministrazione comunale di Arcidosso il prezioso archivio, custodito nell’abitazione dell’ultimo sacerdote Turpino Chiappini, a Case Salustri. I documenti sono stati trasferiti proprio in questi giorni nelle sale dell’archivio del centro studi David Lazzaretti in Municipio, insieme allo stipo di ingegnosa fattura che li conteneva, quest’ultimo custodito nell’abitazione di Alberto Minucci.

Tale archivio, più volte citato negli “Inventari” del centro studi, conserva importanti manoscritti prodotti da seguaci di Lazzaretti dopo la sua morte, in un tenace impegno di costruzione della memoria del loro maestro e della sua storia. “Conservati dalla Fratellanza Giurisdavidica di generazione in generazione – ricorda Anna Scattigno, presidente del centro studi –, essi vanno finalmente a ricomporre, insieme ai fondi già presenti e raccolti in questi anni, come i fondi Imperiuzzi e Romei, il nucleo originario della documentazione inerente alla vicenda di David e del suo movimento. Il centro studi, grato alla Fratellanza per la cessione all’amministrazione comunale del loro archivio, si impegna a sua volta a custodirli con la cura che è loro dovuta e a favorirne la conoscenza”.’

La cerimonia ufficiale di consegna avverrà il 6 novembre prossimo, anniversario della nascita di David Lazzaretti. A tal proposito il sindaco, Jacopo Marini, precisa: “Questo atto sta simbolicamente a rappresentare il rimarginarsi di una ferita all’interno della comunità arcidossina che, a seguito di un lungo percorso di riconciliazione, riconosce definitivamente in tutto il suo valore, l’intera esperienza lazzarettista. Esprimo, anche a nome di tutta l’amministrazione comunale, la profonda gratitudine e riconoscenza alla Fratellanza Giurisdavidica”.