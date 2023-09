“InCantiamo Santa Fiora”: torna a rassegna di cori al teatro comunale

Santa Fiora (Grosseto). Domenica 24 settembre, alle o17, a Santa Fiora, al teatro comunale “Andrea Camilleri”, la corale Padre Corrado Vestri presenta la tredicesima edizione di “InCantiamo Santa Fiora“, una storica rassegna che ha portato in questi anni ad esibirsi nel borgo amiatino diverse corali provenienti da altre realtà territoriali. L’evento, promosso con il sostegno del Comune, è a ingresso libero.

Aprirà la rassegna la corale Padre Corrado Vestri di Santa Fiora, che in questa edizione di “InCantiamo” renderà omaggio al menestrello Alfio Durazzi, proponendo una serie di brani da lui scritti e musicati. E poi si esibiranno il coro polifonico di San Gimignano, in provincia di Siena, e la corale Santa Lucia al Borghetto, di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze).

“Siamo felici di portare avanti questa bella tradizione – spiega Miriam Magnani, presidente della corale Padre Corrado Vestri – che nasce con l’obiettivo di creare uno scambio culturale tra territori accomunati dalla stessa nostra passione per la musica e il canto, e dove i cori polifonici sono una realtà attiva e importante dal punto di vista sociale. Quest’anno ‘InCantiamo Santa Fiora’ arriva alla tredicesima edizione, un bel traguardo che vogliamo celebrare ricordando un nostro concittadino: il menestrello Alfio Durazzi, con la sua voce, la sua creatività e le sue canzoni“.

“La corale Padre Corrado Vestri è una realtà importante di Santa Fiora che si è fatta conoscere anche nel panorama nazionale, partecipando a diversi eventi prestigiosi – sottolinea il vicesindaco di Santa Fiora, Azzurra Radicchi – e confermando la grande passione per la musica che da sempre si respira a Santa Fiora. Un plauso per questa bella iniziativa che ha il merito di promuovere la cultura musicale offrendo alla comunità di Santa Fiora un evento festoso e al tempo stesso ricco di stimoli, grazie alla partecipazione di corali provenienti da altri territori. Come amministrazione comunale diamo quindi il benvenuto al coro Polifonico di San Gimignano e alla corale Santa Lucia al Borghetto, di Tavarnelle Val di Pesa”.

La corale Padre Corrado Vestri

Fondata da Padre Corrado Vestri, a Santa Fiora, intorno agli anni Cinquanta, con un’impostazione prevalentemente liturgica e di carattere sacro, la corale Padre Corrado Vestri ha ripreso la sua attività negli anni ’70 e ’80, rinnovando l’organico e ampliando il repertorio con i brani di musica popolare e di repertorio operistico. Ha cantato messe solenni nelle più importanti cattedrali d’Italia, dalla basilica superiore di Assisi, al duomo di Loreto, da Santa Croce in Firenze a San Pietro in Vaticano. Ha partecipato a rassegne di carattere sacro e popolare e ha tenuto concerti nelle più importanti città della Toscana. Attualmente è composta da 40 coristi.

Nella foto: la Corale Padre Corrado Vestri