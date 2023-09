Torna la Festa dell’Uva: un weekend ricco di iniziative, il programma completo

Cinigiano (Grosseto). Nei giorni 28, 29 e 30 settembre e primo ottobre torna la Festa dell’Uva a Cinigiano. L’evento, giunto alla 54^ edizione, è organizzato dalla Pro Loco di Cinigiano e rappresenta l’avvenimento più conosciuto e atteso del paese.

La Festa è da sempre dedicata all’uva, prodotto tipico delle colline cinigianesi, alla tradizione della cartapesta e alle contrade in cui è suddiviso il paese. Il connubio di questi tre elementi dà vita ad un’iniziativa unica nel suo genere capace di coniugare antichi saperi, eccellenze enogastronomiche, cultura e arte.

La tradizione della viticoltura e la presenza della Docg Montecucco sul territorio non possono che trovare realizzazione nella Festa dell’Uva, durante la quale è possibile degustare una grande varietà di vini delle aziende locali sia nelle cantine del paese che allo stand. Stessa attenzione è data anche alle delizie del territorio: biscotti salati, salumi, formaggi, polpe di maiale, schiaccia con l’uva e tanti altri prodotti tipici.

Le tre contrade (Cassero, Molino, Pescina), benché attive tutto l’anno, trovano il culmine della loro attività proprio in occasione di questo evento. Negli ultimi due anni, anche a causa dell’incendio che ha colpito il paese nel luglio 2022, le contrade hanno abbandonato la realizzazione dei carri allegorici e si sono concentrate sulle scene e sulle scenografie in cartapesta delle allegorie, grazie alle quali è possibile ammirare tre rappresentazioni teatrali ricche di emozione, arte e pathos nei rioni del paese.

Il programma

L’inizio della manifestazione è previsto per giovedì 28 settembre con il torneo di briscola, ma la festa entrerà nel vivo venerdì 29 settembre con l’apertura di numerose cantine dove sarà possibile degustare il vino di oltre 30 aziende della Doc/Docg Montecucco. Quest’anno, il ristorante della festa, nello stand e nei locali dell’Antica Cooperativa di consumo, propone una cena con menù fisso dedicata alla gastronomia locale. Sempre nella serata del venerdì, musica dal vivo in piazza Marconi con Francis Jupiter e Dj Astral e in piazzetta Botroncupo con Dj Nik.

Il pomeriggio del sabato ci saranno attrazioni per grandi e bambini con Truccabimbi, dimostrazioni di ginnastica artistica, mercatini dell’artigianato e street band. La sera saranno allestite al gran completo tutte le cantine del paese, dove si potrà non solo degustare vino, ma anche assaggiare delizie tipiche della zona: fegatelli, carne alla brace, zuppa di pane, dolci con l’uva e molto altro ancora. Ovviamente, anche lo stand-ristorante allestito in largo di via Italia sarà aperto sia a pranzo che a cena con un menù tradizionale alla carta. Durante la serata, tornerà “Music and Wine” e ogni piazzetta del paese sarà animata da gruppi di musicisti con concerti per tutti i gusti, dal rock al blues al pop. In seconda serata DJ set in tre piazze diverse.

La giornata clou di domenica prenderà vita sin dalla mattina: alle 9 Wine&Bike, il bike touring, in collaborazione con MareVettaMare e GROsseto Gravel, sarà un’occasione per ammirare i panorami più belli di Cinigiano in bicicletta con possibilità di degustazione durante il percorso.

Alle 10 apriranno i mercatini dell’artigianato e alle 11.30 le rappresentanze delle contrade presenzieranno alla messa solenne dove il parroco impartirà la benedizione della coppa offerta dall’amministrazione comunale, che andrà in premio al vincitore della 54^ edizione della Festa dell’Uva. Alle 15 sarà la volta del corteo storico con oltre 100 comparse in costume medioevale e l’inizio delle scene delle allegorie, uno spettacolo folkloristico pronto a far vivere delle vere e proprie emozioni. Il pomeriggio della domenica sarà inoltre allietato dallo spettacolo acrobatico del gruppo “Aerial Fondino” e dalla “Via della Degustazione”.

La sera si concluderà con la proclamazione della contrada vincitrice e la cena allo stand.

Il tutto troverà il suo epilogo con la felicità e i festeggiamenti della contrada vincitrice, l’amarezza delle rivali, la stanchezza degli organizzatori, la goliardia e il folklore di un paese che vive tre giorni di “sana e amabile follia” e, soprattutto, un buon ricordo per ogni persona intervenuta.

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 331.2972794 o inviare un messaggio Whatsapp al numero 366.2642754.