“Pievi toscane”: un incontro per presentare una nuova pubblicazione della collana

Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano, nella sua scelta alla partecipazione al progetto legato alla realizzazione del volume “Pievi toscane”, comunica che è stata realizzata una nuovissima pubblicazione che andrà ad arricchire la collana omonima edita dall’Istituto per la valorizzazione delle abbazie storiche della Toscana.

La struttura sacra a cui è dedicata questa nuova e curata pubblicazione è la Pieve di Santa Lucia a Montenero d’Orcia. Il testo apparirà anche nel volume “Pievi toscane”, che propone un percorso presso le Pievi in Toscana, con i contributi di storici dell’arte ed esperti in materia di architettura sacra. Dietro il progetto c’è la volontà di valorizzare edifici e strutture sacre dal punto di vista artistico e architettonico, nonchè valorizzare la memoria storica di ogni comunità, in questo caso quella di Montenero d’Orcia, luogo storicamente importante e strategico dai tempi del dominio della famiglia Aldobrandeschi sino al dominio mediceo.

L’incontro

L’incontro di presentazione si svolgerà domenica 17 settembre alle 18, nella Pieve di Santa Lucia a Montenero d’Orcia. Interverranno alla presentazione di questa nuova pubblicazione l’assessore alla cultura del Comune di Castel del Piano, Renzo Rossi, don Enrico Grassini, direttore dell’Ufficio beni culturali dell’Arcidiocesi di Siena, e Paolo Tiezzi Maestri, presidente dell’Istituto valorizzazione abbazie toscane. Successivamente, verrà quindi presentata la pubblicazione dedicata alla Pieve di Santa Lucia, dall’autrice della pubblicazione, la storica dell’arte Luisa Colombini, e da Paola Coppi, dell’Istituto valorizzazione abbazie toscane.

«Grazie al prezioso lavoro dell’Istituto di valorizzazione delle abbazie toscane, continua la serie di pubblicazioni, con le quali si ha la possibilità di scoprire ed approfondire questi luoghi d’arte che rappresentano tesori preziosi per i comuni come il nostro – afferma l’assessore comunale alla cultura Renzo Rossi -. L’approfondimento e il lavoro di ricerca svolto in questa plaquette monografica fornisce la possibilità di avere un’esperienza non solo con la spiritualità e la religione, ma anche con la storia. Una storia che nel caso della Pieve di Santa Lucia di Montenero d’Orcia parte dai tempi dell’incastellamento di Montenero e che attraversa la storia del nostro territorio, a partire dal dominio degli Aldobrandeschi, passando da quello della Repubblica di Siena, a quello mediceo, per arrivare ai giorni nostri. E le opere d’arte racchiuse in questa Pieve, dove riluce la croce lignea di Ambrogio Lorenzetti, danno il segno dell’importanza e della responsabilità di mettere a disposizione della comunità e dei turisti questo tesoro».