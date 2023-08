Il meteo non ferma la semifinale di Dilettando con Avis: in programma quindici esibizioni

Castel del Piano (Grosseto). Nonostante il maltempo, che in questi giorni sta colpendo anche la provincia di Grosseto, a partire dalle 21 di domani, mercoledì 30 agosto, a Castel del Piano, va in scena la semifinale della ventesima edizione di Dilettando con Avis. Prevista in piazza Garibaldi, la serata, in presenza di condizioni meteo avverse, potrebbe spostarsi nel teatro Amiatino.

“Siamo molto soddisfatti di ospitare la semifinale di un evento in costante crescita – è il commento del sindaco Michele Bartalini e della presidente della Pro Loco, Federica Terzuoli -. E’ la prima volta che Castel del Piano è teatro della fase finale di questa kermesse, che ha sempre raccolto molti consensi e gode di grande apprezzamenti. Inoltre, la serata permetterà di promuovere la donazione di sangue e plasma, alla quale la sezione Avis di Castel del Piano sta dando un notevole contributo grazie ai tanti donatori che annovera tra le sue fila“.

La semifinale

Sempre guidati da Carlo Sestini, i semifinalisti avranno la possibilità di sottoporsi al giudizio di una qualificata giuria che ha il compito di selezionare gli ultimi tre partecipanti alla finalissima del 9 settembre al teatro Moderno di Grosseto.

“E’ tutto pronto per questo evento – ha commentato il creatore di Dilettando -. Sono convinto che sarà una serata che anche il pubblico amiatino apprezzerà. Ringrazio per la disponibilità mostrata l’amministrazione comunale e la Pro Loco, che hanno fin da subito appoggiato l’intendimento di portare la semifinale per la prima volta sul Monte Amiata“.

Insieme a Sestini, sul palco saranno presenti Paco Perillo, Vanessa Guadagno e Cristina Cherubini. “Dilettando con Avis” gode del sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di altri sponsor.

La puntata in tv

La trasmissione in tv sarà visibile su Toscana Tv il 12 settembre alle 21.30 e il 13 settembre alle 23.55, mentre su Siena Tv è programmata per sabato 16 alle 21 e domenica 17 alle 14.