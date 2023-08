Torna la rievocazione del volo della capra: una giornata dedicata ai giochi popolari

Santa Fiora (Grosseto). La Contrada di Santa Fiora, con il patrocinio del Comune di Santa Fiora, organizza, sabato 26 agosto, la rievocazione del volo della capra, con un’intera giornata dedicata ai giochi popolari a squadre per grandi e per i più piccoli, fino all’appuntamento con la rievocazione di questo rito pagano usando un fantoccio. E per concludere, alle 21, sotto al Portone, il torneo di briscola.

Il volo della capra

Il volo della capra era un rituale di buon augurio di origine pagana che è stato praticato a Santa Fiora fino a un centinaio di anni fa, il giorno di San Nicola, ovvero l’11 settembre, a ridosso del raccolto delle castagne. Consisteva nel lancio di una capra viva, dall’arco del Terziere del Castello verso la chiesa di Sant’Agostino. Se la capra sbattendo moriva subito, era un rassicurante segnale di prosperità: l’annata sarebbe andata bene con un bel raccolto di castagne. Se al contrario la capra non moriva il presagio era negativo e non ci si poteva aspettare nulla di buono dal raccolto.

“La Contrada di Santa Fiora è impegnata da tempo nel recupero e nella valorizzazione delle antiche tradizioni popolari al fine di farle conoscere e tramandarle alle nuove generazioni per mantenere viva una componente importante della cultura locale – afferma il presidente Antonio Menichetti –. La rievocazione di questo antico rituale del volo della capra è stata recuperata da qualche anno. Ovviamente, ad essere lanciato non sarà un animale vero come invece avveniva nel passato, ma una capra fantoccio. Quest’anno in più abbiamo voluto arricchire la giornata dando spazio a tantissimi altri giochi popolari a squadre per tutte le età.”

Il programma dei giochi popolari

Il programma prevede, alle 16.30, in piazza Garibaldi il tiro del panforte, biglie, tappini e canapa. In piazza XII Giugno braccio di ferro; in piazza dell’Olmo morra e accostino; in piazza San Michele corsa pastasciutta, mela, mela fidanzati; in piazza Arcipretura corsa con l’uovo; in via Carolina curva corsa con il cocomero; in piazza Sant’Agostino tiro alla fune, totara, buca; in piazza del Suffragio tiro con l’arco per bambini. Alle 19.30 rievocazione del volo della capra; alle 21, sotto al Portone, torneo di briscola.

“Sarà una giornata di divertimento e di socializzazione per adulti e bambini – commenta Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al turismo di Santa Fiora -, ma anche un richiamo per i turisti, che avranno modo di scoprire il lato più scherzoso e giocoso degli abitanti di Santa Fiora. Ringrazio la Contrada per questa importante iniziativa, che sono certa riscuoterà molto apprezzamento e partecipazione”.