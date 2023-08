Musica, stand gastronomici e animazione: la Notte bianca illumina il centro

Santa Fiora (Grosseto). A Santa Fiora un’estate ricca di eventi, tra i quali uno dei più attesi è la Notte bianca, in programma giovedì 17 agosto, con musica, stand gastronomici e animazione per le vie del centro storico.

“Sarà una Notte bianca pensata anche per le famiglie con i bambini: – sottolinea Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore al turismo di Santa Fiora – visto che l’anno scorso ha riscosso un grande successo l’animazione, la riproponiamo anche quest’anno con diverse attività. E poi la Notte bianca sarà come sempre un momento di festa, di incontro e di condivisione, con le piazzette del centro storico che si animeranno, grazie alla musica dal vivo e all’apertura degli stand gastronomici. La serata proseguirà fino a tarda notte in piazza con la musica del Kartika club”.

“Attendiamo anche in questa edizione della Notte bianca migliaia di visitatori come è sempre avvenuto negli anni precedenti – prosegue Azzurra Radicchi –, considerando che a Santa Fiora c’è molto movimento, anche grazie all’importante mostra, appena terminata, che abbiamo organizzato esponendo ‘La Madonna di Santa Fiora di Luca della Robbia’, un evento che sicuramente ha contribuito ad accendere i riflettori sul nostro territorio. E poi le serate di presentazione dei libri della ‘Piazza letteraria’, gli incontri culturali di ‘Notizie dall’Amiata ‘e il Festival Santa Fiora in Musica hanno contribuito a un continuo flusso di visitatori. Nonostante il calo generalizzato del turismo che sta registrando l’Italia, mi sembra che Santa Fiora stia reggendo bene. Ringrazio la proloco, il Centro commerciale naturale e tutte le associazioni che collaborano per la riuscita di un evento complesso come la Notte bianca e per tutti gli altri eventi che animano l’estate di Santa Fiora.“

La Notte bianca è organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune, del Centro commerciale naturale di Santa Fiora e delle associazioni del territorio.

Il programma

Ma ecco il programma: le attività iniziano a partire dalle 18.30, in piazza Garibaldi, con l’animazione per bambini. A partire dalle 19 musica dal vivo e apertura degli stand gastronomici nelle piazzette del centro storico: in piazza dell’Olmo la Proloco; in piazza San Michele la corale Padre Corrado Vestri e la Filarmonica Gioberto Pozzi; in piazza Carducci la Contrada di Santa Fiora; in piazza Arcipretura Mtb Santa Fiora; in via dei Forni gli Arcieri di Santa Fiora, in via Carolina Rosso di Sera.

Dalle 22.30 la serata prosegue in piazza con Kartika club.