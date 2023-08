Le opere di Francesca Simonetti in mostra nella sala del Popolo

Santa Fiora (Grosseto). Apre i battenti lunedì 14 agosto, alle 18, a Santa Fiora, nella sala del Popolo, l’esposizione di quadri della pittrice amiatina Francesca Simonetti.

La mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Santa Fiora, è visitabile fino al 27 agosto con orario dalle 10 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20.

La mostra

Protagonista dell’esposizione è la figura femminile, che Francesca rappresenta spesso nelle sue opere con leggerezza e profondità, raccontando un mondo in continuo movimento, in un’ incessante ricerca di un nuovo equilibrio. La sua donna è una figura solitaria: la solitudine è la condizione esistenziale, ma è sorretta da un universo di colori e di materia con cui diventa una cosa unica.

Francesca Simonetti

Francesca Simonetti nasce sull’Amiata nel 1973, dopo la laurea in scienze politiche si forma attraverso diverse esperienze professionali, dal teatro, al giornalismo al turismo, tutte legate da un filo rosso: la comunicazione. Anche la pittura è per lei una forma di comunicazione necessaria, che ha viaggiato in parallelo con gli altri lavori fino al 2015, quando decide di dedicarsi all’arte come principale attività.

Francesca è autodidatta, il materiale che predilige sono i colori ad olio che l’hanno allenata alla pazienza e all’osservazione.

La ricerca di tridimensionalità si evince dai fondi dei dipinti per i quali spesso utilizza gesso e carta di giornale, quest’ultima, in maniera più o meno velata, racconta una storia che diventa, così, parte integrante dell’opera.

Dal 2015, ha partecipato ad alcune mostre collettive e ha aperto, nel suo territorio sull’Amiata, il temporary shop.

Ha esposto nel 2015 a Firenze, alla galleria d’arte Mentana/Art Expertise; nel 2015 e 2016 a Le Murate/Art Expertise; nel 2017 a Livorno alla galleria Il Melograno; nel 2018 a Pitigliano alla Fortezza Orsini- Associazione Arcadia; nel 2020 ad Arte Genova e di nuovo alla galleria il Melograno di Livorno; nel 2022 alla galleria Quadrivio di Grosseto. Dal 2020 è inoltre presente con le sue opere sul portale “Arte accessibile Orler”.