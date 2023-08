[…] Spettacoli, sport, musica e buon cibo: ecco la prima edizione di “Arcidò” […]

Arcidosso (Grosseto). Quest’anno le iniziative che puntualmente caratterizzano l’agosto arcidossino vengono raccolte nell’ampio contenitore della prima edizione del festival “Arcidò” 2023. Ecco allora che la coinvolgente rassegna di animazione per bambini “Sogni d’Ora”, la tradizionale Marcia del Capercio giunta alla sua 48esima edizione, la solenne processione in onore della Madonna delle Grazie, gli affascinanti fuochi d’artificio, la gustosa ristorazione nel nuovo spazio comunitario “Nido di Fate”, gli effervescenti spettacoli musicali on stage ed itineranti, la popolare tombolata in municipio diventano un unico ed intenso cartellone di eventi, fatto su misura per accontentare i gusti e le esigenze del pubblico di ogni età e provenienza.

Si tratta di un festival corale, frutto della preziosa collaborazione con tante associazioni: ovviamente Pro Loco e Centro commerciale naturale di Arcidosso, che hanno curato tutti gli aspetti organizzativi; le ragazze della libreria il Soffiasogni e dell’associazione di promozione sociale ChissàDove, pilastri del festival “Sogni d’Ora” per bambini dai 3 ai 99 anni; da quest’anno, “Vivo di Musica”, che ha arricchito l’offerta musicale del festival; le associazioni sportive Marcia del Capercio, parte attiva nell’organizzazione dell’evento podistico del sabato, e Virtus Amiata, che offrirà prelibatezze presso lo stand gastronomico insieme ai ragazzi della Proloco. Il tutto impreziosito dalla presenza della Street Band e della corale Giuseppe Verdi la domenica, a conclusione del Festival.

L’amministrazione comunale ha voluto offrire un programma che coniuga il bagaglio culturale tradizionale con le espressioni artistiche e conviviali più variegate, che coinvolge l’intera comunità, come del resto dimostrato dall’ampia platea di imprese locali che sponsorizzano la manifestazione: infatti, oltre ad Enel Green Power, hanno aderito anche Bramerini Costruzioni, Ottica Colombini, Fratelli Fatarella, Bar Il Bagatto, Mobili Lazzeretti e Tosti srl, che il sabato organizzerà un interessante laboratorio per bambini.

A fare da cornice all’intenso cartellone, che dalla mattina fino a tarda ora animerà il paese, ci sarà la ristorazione serale presso il “Nido di Fate”, la struttura polivalente comunale, recentemente inaugurata, come nuovo punto di aggregazione e di promozione turistica di Arcidosso.

Il programma

Giovedì 24 agosto:

ore 16.30, presso il parco del Tennis, “Henry Matisse e il suo studio rosso” – Laboratorio artistico di pittura (dai 6 agli 11 anni);

ore 18,30, presso il parco del Tennis, “El trio Churro”, di e con Chien Barbu mal raseè. Spettacolo di clown e teatro di strada (dai 3 ai 99 anni);

ore 19, apertura del ristorante presso “Il Nido di Fate”;

ore 22, presso la struttura “Il Nido di Fate”, spettacolo musicale “Ciao Rino”. Lo spirito di Rino Gaetano è portato avanti da: Alessandro D’Orazi, voce e chitarra, Gianfranco Mauto, voce e tastiere, Giuseppe Mangiaracina al basso, Riccardo Corso, alla chitarra elettrica, Giuseppe Russo, al sassofono, e Paolo Fabbrocino, alla batteria.

Venerdì 25 agosto:

ore 10.30, presso il parco del Tennis, “Il ludobus della Maremma” – Giochi tradizionali di strada. A cura di Bandus! Attivazioni ludiche Maremma Aps (dai 4 ai 99 anni);

ore 16.30, presso il parco del Tennis, “L’arte dei jeans”. Laboratorio artistico su Ian Berriy con intarsi in jeans (dai 6 agli 11 anni);

ore 19, apertura del ristorante presso “Il Nido di Fate”;

ore 21, processione della sacra effige della Madonna delle Grazie: partenza dall’Incoronata. Al termine della processione, accompagnata dalla banda “La Castigliana”, benedizione sul sagrato della chiesa. A seguire spettacolo pirotecnico con accompagnamento acustico del soprano Beatrice Caterino

con accompagnamento acustico del soprano Beatrice Caterino ore 22.30, musica dal vivo.

Sabato 26 agosto:

ore 14.30, la 48esima edizione della Marcia del Capercio;

ore 15.30/16.30/17.30/18.30, presso il parco del Tennis, “Programmatori tosti!”. Laboratorio di giochi di programmazione informatica. A cura dell’azienda Tosti (da 8 anni);

ore 16.30, presso il parco del Tennis, “Gli angeli di Paul Klee”. Laboratorio di disegno e pittura ispirato all’artista (dai 4 ai 7 anni);

ore 19, al parco del Tennis, “La grande festa delle bolle”. Spettacolo comico con bolle di sapone e fuoco di e con Fabio Saccomanni (dai 3 ai 99 anni);

ore 19, apertura del Ristorante presso “Il Nido di Fate”;

ore 22, presso “Il Nido di Fate”, Finley in concerto.

Domenica 27 agosto: