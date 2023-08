“Notizie dall’Amiata”: ecco i prossimi appuntamenti della manifestazione

Arcidosso (Grosseto). Dopo l’evento di apertura in programma venerdì 4 agosto, alle 19, a Seggiano, in piazzetta degli Orti, dedicato al “Berlusconismo”, “Notizie dall’Amiata” prosegue sabato 5 agosto, alle 21, ad Arcidosso, in piazzetta San Leonardo, con l’incontro dedicato al tema “Intelligenza artificiale“, con il contributo di Mario Sesti, critico cinematografico e regista, e di Nicola Zamperini, giornalista esperto di comunicazione digitale e innovazione.

Domenica 6 agosto, alle 19, la rassegna chiude all’auditorium della Peschiera di Santa Fiora, con un incontro dedicato alla parola “Diritti”. Interverranno Giuliano Amato, ex presidente della Corte costituzionale; il giornalista e conduttore televisivo Marco Damilano, la giornalista e scrittrice, Francesca Mannocchi.

La rassegna

“Notizie dall’Amiata”, giunta alla sesta edizione, nasce dall’incontro tra Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni (nella foto), entrambe romane, ma da molti anni legate all’Amiata. Tutti gli appuntamenti sono organizzati con la collaborazione dei Comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Seggiano, insieme alla Fondazione “Le Radici di Seggiano” e alla Fondazione “Santa Fiora Cultura”.

“Notizie dall’Amiata” negli anni si è consolidata divenendo uno degli eventi più attesi dell’estate e di maggiore richiamo. Un prezioso dono che Mariolina Camilleri e Alessandra Sardoni rinnovano edizione dopo edizione alle comunità del Monte Amiata, con la volontà di animare il dibattito culturale sui territori, fornendo alcune chiavi di lettura della contemporaneità e al tempo stesso contribuire alla riscoperta e alla valorizzazione di alcuni luoghi splendidi, lontani dal turismo di massa e forse speciali anche per questo.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero.