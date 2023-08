“La cuntintizza”: il libro presentato a “La Piazza letteraria”

Santa Fiora (Grosseto). Cultura ed editoria protagoniste a Santa Fiora con gli incontri de “La Piazza letteraria“, un format pensato per presentare gli autori e lasciare spazio alla creatività letteraria.

Il consigliere con delega alla Cultura Luciano Luciani sarà il moderatore degli incontri.

Il prossimo appuntamento è martedì 8 agosto, alle 18.30, a Santa Fiora, in piazza Garibaldi, con la presentazione del libro “La cuntintizza“, scritto da Simonetta Agnello Hornby e Costanza Gravina, per Mondadori editore.

Poi “La Piazza letteraria” proseguirà nel mese di agosto con altri tre incontri: mercoledì 9 agosto, alle 18.30, in piazza Garibaldi, la presentazione del libro “Quella volta che mia moglie ha cucinato i peperoni” di Arianna Mortelliti, per Mondadori editore; venerdì 18 agosto, alle 18.30, saranno presentati due testi: “Nel segno di Andrea Camilleri”, di Giuseppe Fabiano, e “Del silenzio non si può tacere”, scritto da Fabiano e da Stefano Sinelli, Franco Angeli Editore. Infine, sabato 19 agosto, alle 18.30, sarà protagonista l’autore Leonardo Gori con il testo “La libraia di Stalino”, Tea edizioni.

“La Piazza letteraria” è promossa dal Comune di Santa Fiora, in collaborazione con Fondazione Santa Fiora Cultura.

“Partecipare agli incontri de ‘La Piazza letteraria’ – spiega Luciano Luciani, consigliere comunale con delega alla cultura – è sempre un’occasione per entrare in contatto con gli autori e scoprire qualcosa di nuovo e inaspettato sui libri che hanno scritto, aprendo interessanti occasioni di riflessione e di dibattito.“

“‘La Piazza letteraria’ – aggiunge il sindaco Federico Balocchi – è un evento molto atteso, che anche quest’anno porta a Santa Fiora autori e case editrici tra le più importanti d’Italia, contribuendo ad un’offerta culturale di assoluto livello, che si distingue nel panorama provinciale e non solo. Ringrazio il consigliere Luciano Luciani che è l’anima de ‘La Piazza letteraria’, e la Fondazione Santa Fiora Cultura per aver creduto in questo progetto.”