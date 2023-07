“Lezioni americane”: un’opera musicale ispirata alla guida letteraria di Italo Calvino

Arcidosso (Grosseto). Arriva ad Arcidosso l’opera musicale ispirata alle “Lezioni americane” di Italo Calvino, messa in scena dall’accademia musicale Amiata Ensemble da un’idea del compositore Thomas Fortmann e di Stefano Adami, studioso della vita e dell’opera del grande scrittore italiano.

I due collaboratori sono partiti dalla necessità che sia ormai opportuno celebrare il centenario di Calvino attraverso forme, modi e linguaggi espressivi che non siano sempre quelli tradizionali dei convegni, delle conferenze e delle giornate di studio, ma utilizzando invece linguaggi diversi per ricordare quello che è stato uno dei più grandi sperimentatori del ‘900 letterario mondiale.

L’opera musicale

È nata così l’idea di produrre una vera e propria opera musicale che mettesse in musica i vari capitoli delle “Lezioni americane”, una sorta di guida letteraria, filosofica e culturale che l’umanità doveva portare con sé per entrare nel terzo millennio. Tale guida era articolata, secondo Calvino, sui sei valori fondamentali che sarebbero stati necessari nell’età nuova. Valori che non riguardano solo la letteratura, ma nello stesso modo anche la musica. In effetti, la composizione è un tentativo di rintracciare i corrispondenti paralleli musicali dei parametri di ogni lezione. E i testi dei passaggi vocali sono costituiti dagli significativi esempi letterari che Calvino propone.

L’idea di un “concerto-letterario” nasce quindi dall’isolare dei passi fondamentali di ognuno dei sei capitoli, intorno ai quali comporre degli equivalenti musicali che vedono poi i testi recitati o cantati. Si tratta di un modo nuovo di leggere questo testo, che Calvino concepiva come una sorta di suo lascito definitivo. Questa opera musicale sarà quindi certamente una delle forme più originali ed adeguate per celebrare Calvino.

Appuntamento mercoledì 26 luglio al Teatro degli Unanimi ad Arcidosso, alle 21.30. Ingresso 10 euro.

L’Amata Ensemble

Jana Hildebrandt (flauto)

Marina Zannerini (clarinetto)

Ettore Candela (pianoforte)

Claudio Cavalieri (violino)

Laura Gorkoff (violoncello)

Francesca Magdalena Giorgi (soprano & voce recitante)

Thomas Fortmann (musica)

Stefano Adami (libretto).