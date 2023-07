Yoga, meditazione e danze: open day alla comunità di Merigar

Arcidosso (Grosseto). L’amministrazione comunale è lieta di estendere l’invito a partecipare domenica 23 luglio all’open day presso la comunità buddhista di Merigar, luogo immerso nella natura dove le pendici del Monte Amiata incontrano quelle del Monte Labbro e la sua riserva naturale, per un’intera giornata dedicata a attività varie di yoga, anche per bambini, meditazione, danze, così come insegnate dal maestro Chögyal Namkhai Norbu.

Sono previste anche visite guidate alle varie strutture, a partire dal tempio dalla particolare forma ottagonale, finemente decorato e ricco di significati simbolici, gli Stupa, monumenti con la funzione di favorire il benessere e la prosperità dei luoghi in cui sorge, la biblioteca e i suoi testi tibetani.

Scegliendo le sessioni di interesse nel programma, all’ora indicata saranno disponibili guide e istruttori pronti ad accogliere e a far scoprire la storia e i simboli di questo splendido luogo, e sarà un’occasione speciale per provare le attività del centro. Chiuderà la giornata il concerto Jazz a cura di Clazz Music Festival .

Il programma

Mattina

Ore 10 – 11, visita guidata al Tempio (Gönpa).

Ore 10 – 11, sessione di Yantra Yoga alla sala Mandala.

Ore 11:15 – 12, Danze Gioiose Khaita in Gönpa.

Ore 11:15 – 12, visita alla biblioteca.

Ore 11:15 – 12, Kumar Kumari (Yoga per bambini) alla piattaforma esterna.

Ore 12:30 – 14:30 snack.

Pomeriggio

Ore 15 – 16, visita guidata al tempio (Gönpa).

Ore 15 – 16, Danza del Vajraalla alla sala Mandala.

Ore 16:15 – 17:15, Yantra Yoga alla sala Mandala.

Ore 16:15 – 17:15, respirazione e meditazione al Gönpa.

Ore 17:30 – 18:10, Danze Gioiose Khaita in Gönpa.

Ore 18:30, aperitivo

Ore 19, concerto Jazz a cura di Clazz Music Festival