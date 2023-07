Torna Santa Fiora in Musica, un mese di concerti gratuiti: il programma

Santa Fiora (Grosseto). Anche quest’estate la vita culturale di Santa Fiora offre a residenti e turisti un programma che nulla ha da invidiare a centri abitanti molto più grandi del paese amiatino, che non a caso è stato premiato anche con la Bandiera arancione.

Sta per iniziare, infatti, la XXIV edizione del festival internazionale Santa Fiora in Musica con un programma ricco di concerti e spettacoli tutti gratuiti.

Non solo, ma anche masterclass musicali di altissimo livello, “Gli Ottoni a Santa Fiora”, che dal 21 al 27 agosto. vedranno la partecipazione di tanti professori d’orchestra e allievi da tutto il mondo.

“Il festival Santa Fiora in Musica è l’evento più importante dell’estate santafiorese – commenta il sindaco Federico Balocchi -, un festival di grande richiamo, a cui l’amministrazione comunale tiene molto e su cui continua a investire con convinzione. È un festival che negli anni si è evoluto abbracciando diversi generi musicali e accontentando un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo. Un festival che testimonia prima di tutto l’amore per la musica che da sempre caratterizza la comunità di Santa Fiora e accompagna la vita dei santafioresi. Questa edizione, in particolare, pone l’accento proprio sull’importanza delle radici, una parola di una straordinaria forza evocativa, che trova nella musica un mezzo potente di scoperta e riscoperta, per non dimenticare chi siamo e da dove veniamo. Non mi resta che invitarvi tutti a Santa Fiora per godere del magico connubio tra la musica e la bellezza del territorio.”

Il programma

L’inaugurazione ufficiale sarà il 27 luglio con il concerto della banda musicale della Polizia di Stato, nell’auditorium della Peschiera, alle 21.15.

Già domenica 23 luglio, però, si potrà assistere alle o21.15 all’esibizione del “Quartetto Foné”, in una cornice unica come il Convento della Santissima Trinità.

Sempre al convento della Selva, le sere di lunedì 7 e martedì 8 agosto andrà in scena “Pagliacci”, un’opera di Ruggiero Leoncavallo, diretta da Daniele Fabbrini, con la corale “Padre Corrado Vestri” e la filarmonica “Gioberto Pozzi” di Santa Fiora.

Sarà invece l’auditorium della Peschiera ad accogliere Nicola Piovani, il compositore premio Oscar autore anche della colonna sonora de “La vita è bella”. La sua performance al pianoforte, “Note a margine” con i disegni di Milo Manara, renderà la notte del 10 agosto ancora più stellare.

La 24esima edizione del festival Santa Fiora in Musica proseguirà il 13 agosto alle 21.15 nell’auditorium Sant’Antonio con Meissa Duo e il loro “Candlelight, dove il sax e la voce umana creano un effetto ipnotico anche grazie alla luce delle candele.

Il Ferragosto santafiorese invece sarà accompagnato dalla Filarmonica “Gioberto Pozzi” che si esibirà alla Peschiera dalle 21.15.

La sera del 21 agosto sarà invece piazza Garibaldi a ospitare la banda Kadabra e il loro “Techno Brass Composer”.

Il festival si concluderà la sera del 24 agosto con il Fabrizio Bosso Quartet. Il trombettista di fama internazionale con il suo quartetto renderà omaggio a Stevie Wonder, interpretando le sue più celebri balland in “We Wonder”.

“Dopo il Covid tutti noi abbiamo una visione diversa del turismo. Cerchiamo qualcosa di più esperienziale. Per questo Santa Fiora ha tanto da offrire ai turisti e il festival della musica ne è un esempio concreto – spiega Roberta Pieri, presidente della Fondazione Santa Fiora Cultura –. Il fatto di essere arrivati alla XXIV edizione non è solo una conferma del valore della nostra proposta culturale: è per noi uno stimolo a portare sul palco anche quest’anno spettacoli, concerti, ma anche cortometraggi o libri di altissimo livello”.

Per maggiori informazioni o per prenotare i biglietti: tel. 353.4588492

santafiorainmusica.com