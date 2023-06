Presentato il cartellone degli eventi estivi: oltre 50 appuntamenti in paese e nelle frazioni

Santa Fiora (Grosseto). Un’estate unica da vivere a Santa Fiora, con oltre 50 appuntamenti, da luglio a ottobre, su tutto il territorio.

Il Comune di Santa Fiora ha presentato il cartellone degli eventi: si comincia sabato 1° luglio con la “Sagra dei pagliacci”, animazione e musica dalle 17 fino alla mezzanotte, al Parco della Pinetina, a cura della Filarmonica “Gioberto Pozzi”.

Domenica 2 luglio, alle 19, sarà la volta di “Colora Santa Fiora”, estemporanea di pittura.

Ma ce n’è davvero per tutti i gusti e per tutte le età, con una programmazione che spazia dalla cultura allo spettacolo, dalla musica al teatro. E poi le esperienze, come le passeggiate e le iniziative finalizzate alla riscoperta delle tradizioni e delle prelibatezze gastronomiche locali.

“Non mancheranno i grandi eventi – sottolinea Azzurra Radicchi, vicesindaco e assessore alla promozione turistica –, a partire dal festival Santa Fiora in Musica, in programma dal 27 luglio al 27 agosto, con tanti ospiti, e poi ‘Notizie dall’Amiata’, un format vincente che ormai si ripete da anni sul Monte Amiata, ideato da Mariolina Camilleri e dalla giornalista Alessandra Sardoni. Il 16 agosto ci sarà il consueto appuntamento con la tanto amata Fiera di San Rocco, che fa parte della nostra tradizione, e il giorno prima, il 15 agosto si terrà il concerto di Ferragosto. Il 10 agosto è in programma la consegna dei Provisini di Santa Fiora e il 20 agosto riproponiamo l’evento ‘A cena con gli Sforza’, una tipica cena medievale con un intero menù dedicato alla tradizione gastronomica degli Sforza e lo spettacolo di giocolieri. Ringrazio tutte le associazioni che ogni anno si impegnano per garantire un calendario così ricco e articolato.”

Il programma

Ma ecco tutto il programma: