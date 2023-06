Torna il SiloeFilmFestival: oltre quaranta cortometraggi in concorso

Grosseto. “La fotografia è verità e il cinema è verità ventiquattro volte al secondo“. A dirlo Jean-Luc Godard, che è stato un regista, sceneggiatore, montatore e critico cinematografico francese con cittadinanza svizzera, fra i più significativi registi della seconda metà del Novecento e fra i principali esponenti della Nouvelle Vague, morto nel 2022.

E sarà proprio questa considerazione a fare da sfondo, sabato 24 e domenica 25 giugno, all’edizione 2023 del SiloeFIlmFestival, iniziativa culturale sorta nel 2012 su impulso della comunità monastica di Siloe, a Poggi del Sasso, attraverso il centro culturale san Benedetto, per approfondire tematiche centrali per l’umano attraverso il linguaggio dei corti.

Tema di questa edizione, che si lega all’edizione 2022 della Settimana della Bellezza, la manifestazione di fede e cultura promossa dalla Diocesi di Grosseto nel mese di ottobre, è “Pace, riflessi di luce. Il cammino del cinema in un processo di pace”. Il festival vede la collaborazione degli uffici per la pastorale culturale e per la pastorale giovanile della diocesi di Grosseto

“Due giorni – dichiara con emozione don Dino Mazzoli, nuovo direttore artistico del Festival, prete della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino e impegnato nell’evangelizzazione attraverso l’arte rivolta ai più piccoli, grazie al suo ‘personaggio’ Din Don Art – in cui il cinema sarà protagonista attraverso chi lo ha fatto, chi la luce la vive come espressione artistica, ma anche attraverso le arti pittoriche e la musica”.

Il concorso

Sono oltre 40 i lavori in concorso, divisi in tre categorie: “Courts of peace” con cortometraggi italiani o esteri realizzati da over 30, professionisti, con lavori editi o inediti; “Full of peace” riservato a cortometraggi di giovani under 30 con lavori inediti; “School of peace”, sezione dedicata agli studenti delle scuole secondarie, con produzioni inedite attraverso strumenti amatoriali.

Ogni sezione verrà valutata da due giurie: esperti e giovani.

Le iniziative collaterali

Accanto alla proiezione dei corti in concorso anche altre iniziative collaterali. Sabato 24 giugno, dalle 20.30, aperitivo al tramonto da quella terrazza naturale che è la collina di Siloe, accompagnati dalla musica di Alessandro Bigozzi, giovane autore e cantante grossetano, che si esibirà in “Riflessi di musica”. A presentare la serata, durante la quale saranno proiettati i corti scelti dalla giuria, sarà Franco Righi di Radio Precisa, che con Radio Toscana è partner del Festival.

Domenica 25 giugno, alle 10, Messa presieduta dal vescovo emerito Rodolfo Cetoloni, a cui seguirà l’incontro “Spazi di luce”. Le architetture di Edoardo Milesi raccontate dallo stesso professionista (colui che ha progettato il monastero e che in questo momento sta portando avanti il cantiere per la realizzazione della grande chiesa monastica e del chiostro) per immergersi nella bellezza di Siloe. Infine, alle 14.30 la giornalista Monica Mondo, volto noto di Tv2000 dove conduce “Soul”, intervisterà Salvatore “Totò” Cascio, protagonista, allora bambino, di “Nuovo cinema paradiso”. Seguirà la premiazione dei corti delle tre sezioni in concorso.

E’ tutto pronto, dunque: non resta che salire al monastero.

Per saperne di più: http://www.siloefilmfestival.it/

L’augurio dell’attrice Chiara Francini: https://fb.watch/lffWD3XAqd/