“L’estate in Cinigiano 2023″, cinque mesi di spettacoli e musica: il programma

Cinigiano (Grosseto). Sarà un’estate ricca di eventi, musica e spettacoli per tutti i gusti e le età, per i residenti e per i turisti, per chi cerca il divertimento o i prodotti tipici, la magia della musica o il folklore.

Questo e molto altro promette il ricco cartellone “L’estate in Cinigiano 2023”, in programma da oggi, 26 maggio, all’8 ottobre, organizzato con il sostegno del Comune, dell’assessorato alla cultura e della Fondazione Bertarelli, insieme alle associazioni del territorio.

Il programma

Il 26 maggio, a Cinigiano , Motogiro d’Italia. Rievocazione storica della più antica gara motociclistica italiana, con passaggio e sosta al piazzale capitano Bruchi;

, Motogiro d’Italia. Rievocazione storica della più antica gara motociclistica italiana, con passaggio e sosta al piazzale capitano Bruchi; il 28 maggio è in programma “MareVettaMare”, il passaggio del percorso cicloturistico che si snoda dal mare fino alla vetta del Monte Amiata;

“MareVettaMare”, il passaggio del percorso cicloturistico che si snoda dal mare fino alla vetta del Monte Amiata; il 30 maggio, alle 10.30, ai Giardinetti di Monticello Amiata , saggio di musica con gli alunni della scuola primaria e infanzia, con il progetto “Musica maestra” e “Alfabetizzazione musicale”. Il programma dei saggi di musica prosegue il 1° giugno, alle 10.30, a Cinigiano, al parco della Rimembranza , con gli alunni della scuola dell’infanzia di Cinigiano, Sasso d’Ombrone e Monticello Amiata; il 9 giugno, alle 10.30, sempre al parco della Rimembranza, con gli alunni della scuola primaria di Cinigiano; il 12 giugno, alle 18 , con gli alunni della scuola di musica “Banda R. Francisci”, al Parco della Rimembranza; il 15 giugno, alle 18.30 a Cinigiano;

, saggio di musica con gli alunni della scuola primaria e infanzia, con il progetto “Musica maestra” e “Alfabetizzazione musicale”. Il programma dei saggi di musica prosegue il , con gli alunni della scuola dell’infanzia di Cinigiano, Sasso d’Ombrone e Monticello Amiata; il con gli alunni della scuola primaria di Cinigiano; il , con gli alunni della scuola di musica “Banda R. Francisci”, al Parco della Rimembranza; il 15 giugno, alle 18.30 a Cinigiano; il 3 giugno, alle 19.30 , in largo Fontenasso a Cinigiano , aspettando “In punta di Rebbi”, organizzato dalla contrada Cassero in collaborazione con la Proloco (prenotazioni entro il 29 maggio al numero 347.5872598);

, , aspettando “In punta di Rebbi”, organizzato dalla contrada Cassero in collaborazione con la Proloco (prenotazioni entro il 29 maggio al numero 347.5872598); l’8 giugno, alle 9.30 al parco della Rimembranza, a Cinigiano , spettacolo teatrale con gli alunni della scuola primaria in “La fabbrica di cioccolato”;

, spettacolo teatrale con gli alunni della scuola primaria in “La fabbrica di cioccolato”; il 10 giugno, alle 21 , al laboratorio ecologista “Damiano Parducci”, a Monticello Amiata , spettacolo teatrale “La Città del Sole il crepuscolo della ragione”, con l’associazione Sparto;

, al , spettacolo teatrale “La Città del Sole il crepuscolo della ragione”, con l’associazione Sparto; l’11 giugno , il gruppo Fratres organizza una gita all’Infiorata di Spello (prenotazioni entro il 5 giugno al numero 338.9839103);

, il gruppo Fratres organizza una gita all’Infiorata di Spello (prenotazioni entro il 5 giugno al numero 338.9839103); il 25 giugno, alle 21, in piazzale Bruchi a Cinigiano , saggio di danza dell’associazione Pulcino ballerino;

, saggio di danza dell’associazione Pulcino ballerino; l’8 luglio, alle 21.30, in piazzale Bruchi, a Cinigiano “The Groovin’ Groupies”;

“The Groovin’ Groupies”; il 9 luglio, alle 17, a Cinigiano, 50° anniversario del gruppo Fratres, con la santa messa;

50° anniversario del gruppo Fratres, con la santa messa; il 15 luglio, alle 17, ai Giardinetti di Monticello Amiata , “Giù le mani dalla nostra terra Festival”, in difesa della montagna. Evento organizzato da Agorà Cittadinanza Attiva;

, “Giù le mani dalla nostra terra Festival”, in difesa della montagna. Evento organizzato da Agorà Cittadinanza Attiva; il 15 luglio, alle 21.15 a Castel Porrona , Baci International Tour. XXXIII Festival internazionale “Music & Wine” 2023, con Maurizio Mastrini al pianoforte;

, Baci International Tour. XXXIII Festival internazionale “Music & Wine” 2023, con Maurizio Mastrini al pianoforte; il 22 luglio, alle 18, in piazza della Chiesa a Monticello Amiata , Mondocello a cura dell’associazione culturale Casa Museo

, Mondocello a cura dell’associazione culturale Casa Museo il 22 luglio, alle 21.15 a Castel Porrona , Clarinettissimo Tour 2023, XXXII Festival Internazionale “Music & Wine” 2023, con Giovanni Lanzini al clarinetto & live electronics e la recitazione a cura di Giacomo Moscato;

, Clarinettissimo Tour 2023, XXXII Festival Internazionale “Music & Wine” 2023, con Giovanni Lanzini al clarinetto & live electronics e la recitazione a cura di Giacomo Moscato; il 27 luglio alle 18.30, nel palazzo comunale a Cinigiano , Un anno dopo…”, Consiglio comunale aperto;

, Un anno dopo…”, Consiglio comunale aperto; il 30 luglio, nella chiesa parrocchiale di Poggi del Sasso, festa patronale di Santa Margherita;

festa patronale di Santa Margherita; il 30 luglio, alle 21.30, in piazzale Bruchi a Cinigiano , concerto “Lucio2”, 15 voci per un omaggio a Lucio Battisti, con il gruppo vocale “Voci fuori dal coro”;

, concerto “Lucio2”, 15 voci per un omaggio a Lucio Battisti, con il gruppo vocale “Voci fuori dal coro”; il 4, 5 e 6 agosto, a Monticello Amiata , festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, organizzata dall’associazione Amici del Santuario;

, festeggiamenti in onore della Madonna della Consolazione, organizzata dall’associazione Amici del Santuario; l’8 agosto, alle 21, a piazzale Bruchi a Cinigiano , concerto del corpo bandistico “R. Francisci” diretto dal maestro Marco Piattelli;

, concerto del corpo bandistico “R. Francisci” diretto dal maestro Marco Piattelli; il 10 agosto, a Cinigiano , “ Cena sotto le stelle” , organizzata dalla Proloco (su prenotazione ai numeri 331.2972794 e 333.6178129)

, “ , organizzata dalla Proloco (su prenotazione ai numeri 331.2972794 e 333.6178129) l’11, 12, 13 agosto, alle 18, nel centro storico di Monticello Amiata , “ Artificia Necessaria” , racconti e sapori di un tempo. Organizzato dall’Associazione Casa Museo;

, “ , racconti e sapori di un tempo. Organizzato dall’Associazione Casa Museo; il 14 agosto, alle 18, nel centro storico di Monticello Amiata , musica e poesia con il coro “La Monticellese”;

, musica e poesia con il coro “La Monticellese”; il 19 agosto, alle 21, ai Giardinetti di Monticello Amiata , Amici del santuario in musica, a cura dell’associazione Amici del Santuario;

, Amici del santuario in musica, a cura dell’associazione Amici del Santuario; il 16 settembre, a Sasso d’Ombrone , rafting sull’Ombrone dell’associazione ViviFiume;

, rafting sull’Ombrone dell’associazione ViviFiume; il 29, il 30 settembre, il 1° ottobre, a Cinigiano , Festa dell’Uva organizzata dalla Proloco;

, Festa dell’Uva organizzata dalla Proloco; 6, 7, 8 ottobre, a Monticello Amiata, Festa della castagna.

A questi eventi si aggiungono gli appuntamenti del Mercato genuino amiatino, il 28 maggio, il 25 giugno, il 23 luglio e il 27 agosto.

Per informazioni: Ufficio turistico di Cinigiano, in piazzale Bruchi (ingresso biblioteca), telefono 3791063047, con orario dalle 9 alle 13 ogni venerdì, sabato e domenica.