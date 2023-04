“Viva Rai2!”: due musicisti maremmani protagonisti nella trasmissione di Fiorello

Grosseto. Gianmarco Nucciotti e Claudio Iannuzzi, in arte “Bube”, questa mattina, 14 aprile, hanno aperto la puntata di “Viva Rai2!”, la trasmissione di Fiorello.

A volte i sogni si avverano, specialmente per chi li insegue fortemente: questo è quello che è accaduto ai giovani cantautori Gianmarco Nucciotti e Claudio Iannuzzi (Bube), già musicisti e ideatori del gruppo amiatino Leggera Electric Folk Band, quando, dopo la loro apparizione su Rai2 di un mese fa nel programma “E… viva il videobox!”, sono stati ingaggiati per la diretta mattutina più seguita di sempre, nel programma “Viva Rai2!” condotto da Rosario Fiorello, Fabrizio Biggio e Mauro Casciari.

Ad ascoltarli in diretta mezzo milione di telespettatori (su RaiPlay è possibile vedere la registrazione).

Gianmarco Nucciotti è conosciuto per le sue molteplici attività, dal coro dei Minatori di Santa Fiora ai Leggera Electric Folk Band, ai suoi spettacoli teatrali e alla direzione artistica del teatro di Piancastagnaio e di Stenterello Film Festival. promosso dal Comune di Firenze, con la co-direzione artistica di Andrea Muzzi.

Claudio Iannuzzi (bube), è un cantautore che, oltre a portare in giro lo spettacolo di teatro-canzone omaggio a Giorgio Gaber, è un musicista di esperienza e compositore.

Insieme “Gianmarco e Bube” hanno dato vita allo spettacolo di cabaret musicale “Scapoli-Ammogliati 0-0 palla al centro”, la sfida del secolo tra una canzone e l’altra. Questo è stato l’input che li ha fatti emergere tra gli artisti del panorama nazionale.

Al termine della puntata in diretta, sono stati richiamati nuovamente a “Viva il Videobox”, come ospiti d’onore, per registrare altri sketch che andranno in onda a partire dai primi di maggio.