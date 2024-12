Scontro tra due auto: sette feriti, due sono in gravi condizioni

Arcidosso (Grosseto). Incidente lungo la strada provinciale Amiatina, nel comune di Arcidosso.

Ieri sera, intorno alle 22.30, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Cinque passeggeri che erano all’interno della stessa vettura hanno riportato lievi ferite e sono stati trasportati per accertamenti all’ospedale di Castel del Piano.

Due uomini di 27 e 30 anni, a bordo dell’altra auto, sono stati invece trasportati in codice 3 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Grosseto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e le ambulanze della Misericordia di Castel del Piano e della Croce Rossa di Roccalbegna