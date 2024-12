Emergenza furti, controlli a tappeto dei Carabinieri: “Attenzione a segni su muri e porte di casa”

Grosseto. Sono durati tutto il fine settimana scorso e proseguono nei giorni feriali: sono i piani di controllo straordinario del territorio disposti dai Carabinieri della zona amiatina e collinare.

Ciò avviene in primo luogo a seguito del constatato aumento di furti, soprattutto a danno delle abitazioni, che nell’ultimo mese hanno interessato alcune frazioni isolate dei comuni di Santa Fiora, Castel del Piano e Arcidosso, ma anche alcune frazioni del comune di Scansano.

I controlli

Per questo i Carabinieri delle locali Stazioni sono stati impegnati in servizi perlustrativi che hanno interessato proprio le zone più periferiche dei comuni menzionati: si tratta di aree residenziali difficilmente raggiungibili, a volte poco illuminate, a ridosso di ampie zone boschive. Tutte caratteristiche che rendono queste località obiettivi potenziali per i ladri d’appartamento e per cui i presidi locali dell’Arma hanno dedicato servizi perlustrativi mirati a individuare persone e mezzi sospetti, svolgere posti di blocco lungo le strade di accesso, fare presenza visibile a ridosso delle abitazioni. In quest’ottica, particolare importanza può assumere la collaborazione dei cittadini, che possono contribuire attivamente a segnalare circostanze sospette come la presenza di persone o mezzi non conosciuti, movimenti anomali e altro che possa far presagire la presenza di malintenzionati.

Una di queste segnalazioni è pervenuta pochi giorni fa ai militari della Tenenza dei Carabinieri di Arcidosso, i quali hanno rilevato effettivamente la presenza di due segni neri sulla serratura della porta d’ingresso di una casa (nella foto). I proprietari, insospettiti, hanno subito informato i Carabinieri di quello che poteva anche essere un segnale lasciato da qualcuno, per un successivo furto ai danni dell’abitazione. In tali casi, si raccomanda di segnalare urgentemente alle forze dell’ordine.

I contatti con le forze dell’ordine , si ricorda, possono avvenire tramite:

segnalazioni al numero unico di emergenza 112, a cui possono in particolare essere veicolate segnalazioni di emergenze o di circostanze che accadono nell’immediato;

contatti diretti con pattuglie in transito oppure rivolgendosi ai comandi dei Carabinieri sul territorio, per casi non connotati da urgenza e per rappresentare situazioni più complesse;

contatti con gruppi di controllo di vicinato, i quali anche in forma aggregata possono far pervenire segnalazioni ed elementi informativi ai Carabinieri che svolgono i servizi nelle zone dove i membri dei gruppi risiedono o hanno interessi.

A tal proposito, le amministrazioni comunali di Arcidosso, Santa Fiora e Castel del Piano, nell’ottica di contribuire alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni predatori del periodo, hanno di recente promosso la costituzione di gruppi di controllo di vicinato tramite la sottoscrizione di protocolli con la Prefettura di Grosseto. Saranno pertanto validi strumento di collaborazione e le cui segnalazioni, da veicolare alle forza dell’ordine, potranno rendere più efficace e coerente il servizio di prevenzione svolto in quei territori.