Incidente lungo la strada del Cipressino: quattro persone ferite, muore un cane

Cinigiano (Grosseto). Incidente lungo la strada del Cipressino, all’altezza del bivio per Porrona, nel comune di Cinigiano.

Questa mattina, intorno alle 9, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Nell’urto, sono rimaste coinvolte quattro persone.

I feriti sono stati trasportati al Pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto: due donne di 63 e 67 anni e un uomo di 18 anni sono stati trasportati in codice 2, un’altra persona in codice minore.

Sul posto, sono intervenute le ambulanza della Misericordia di Paganico e della Misericordia di Cinigiano, oltre alle forze dell’ordine.

Un cane che era a bordo di una delle due auto è deceduto.