Tartarughe in gabbia, senza cibo e con acqua putrefatta: multato un uomo

Grosseto. Lo scorso 22 agosto, una pattuglia di servizio di prevenzione ed emergenza ambientale 1515 dei militari del Nucleo Carabinieri forestale di Castel del Piano e di Paganico sono intervenuti, in seguito all’attivazione da parte della centrale operativa dei Carabinieri di Pitigliano, nel comune di Castel del Piano, in località Podere Migliorini, per una segnalazione da parte di un privato cittadino su un presunto maltrattamento di animali.

Giunti sul posto, i militari hanno identificato la donna che aveva fatto la segnalazione, la quale specificava che si trattava di alcuni animali da cortile.

La pattuglia ha proceduto ad attivare immediatamente il veterinario reperibile e intanto, ha rintracciato il proprietario, il quale è stato identificato e ha assistito i militari nel sopralluogo.

Durante l’ispezione dei luoghi, i Carabinieri Forestali hanno rinvenuto all’interno della proprietà una gabbia in ferro di piccole dimensioni contenente al suo interno due tartarughe da terra “Testudo Hermanni”, prive di cibo e abbeverate con acqua putrefatta, in assenza di microchip identificativo e documentazione attestante la loro provenienza.

Le tartarughe sono state pertanto affidate provvisoriamente alle cure del Centro di recupero di animali selvatici di Semproniano ed il cittadino è stato multato.