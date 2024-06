Bus urta un muro di recinzione di una casa: otto persone ferite

Arcidosso (Grosseto). Incidente stradale sulla strada provinciale di Arcidosso, in via Pietro Pifferi, ad Arcidosso, oggi pomeriggio, alle 13.45, dove un piccolo bus per il trasporto delle persone ha urtato un muro di recinzione di un’abitazione.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Arcidosso ha estratto tre uomini incastrati, precisamente gli occupanti dei posti anteriori del bus, perché bloccati tra le lamiere e li ha consegnati al personale sanitario sopraggiunto, che ha provveduto al loro trasporto in ospedale con l’elisoccorso.

La squadra ha provveduto inoltre ad aiutare gli altri 5 occupanti del mezzo, con ferite più lievi.

Al momento non si conoscono le generalità delle otto persone ferite.

La strada è tutt’ora interrotta: i Carabinieri intervenuti provvederanno ai rilievi ed alla regolazione del traffico.

Sul posto sono intervenuti anche Pegaso 1, Pegaso 3, le ambulanze della Misericordia di Arcidosso, della Misericordia di Piancastagnaio, edella Misericordia di Cinigiano, della Misericordia di Castel del Piano, l’automedica di Castel del Piano.