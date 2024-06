Semproniano (Grosseto). Incidente lungo la strada dei Poggi a Semproniano, ieri sera, intorno alle 21.30.

Per cause in corso di accertamento, un ragazzo è caduto dal motorino ed è stato soccorso dall’ambulanza infermieristica della Croce Rossa di Roccalbegna e dall’elisoccorso Pegaso 2.

Il giovane, minorenne, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto anche le forze dell’ordine.