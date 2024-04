Semproniano (Grosseto). Incidente all’altezza del viadotto del Fiora, nel comune di Semproniano.

Oggi pomeriggio, verso le 17, per cause in corso di accertamento, una moto è uscita di strada. Il conducente, un 57enne, è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Scotte di Siena dall’elisoccorso Pegaso 2.

Sul posto, sono intervenute anche l’ambulanza della Croce Rossa di Roccalbegna e le forze dell’ordine.