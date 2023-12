Castel del Piano (Grosseto). Aggressione questa notte, intorno a mezzanotte e 40, in via La Piana, a Castel del Piano.

Per cause in corso di accertamento, due donne, rispettivamente di 50 e 27 anni, sono state trasportate in codice 2 all’ospedale Misericordia di Grosseto insieme ad un uomo di 74 anni, quest’ultimo in codice 1.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Missericordia di Castel Del Piano e di Paganico, oltre alle forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento